T-Mobile: mamy nowe oferty internetu 5G i eSIM bez opłat na 3 miesiące

Ponieważ operatorzy ruszyli z kopyta, jeśli chodzi o oferowanie internetu 5G w Polsce, będziemy teraz obserwować kształtowanie się ofert, modyfikowanych na potrzeby obsługi nowego standardu przesyłu danych. Swoje propozycje zaprezentowało T-Mobile.

Po pierwsze: darmowe testowanie 5G w T-Mobile

W tym momencie na rzecz 5G działa w Polsce blisko 1500 stacji bazowych. Operator planuje w ciągu następnych tygodni włączyć kolejne 500. By klienci mogli korzystać z tych możliwości w pełni, wprowadza się nowe oferty w różnych sektorach usług: internetu mobilnego, taryfach na kartę oraz abonamentach.

W związku z tym Magentowi proponują możliwość testowania sieci 5G bez ponoszenia opłat nawet przez 30 dni. Wystarczy do końca kwietnia aktywować tę usługą w aplikacji „Mój T-Mobile” w ramach programu Magenta Moments. Z tej możliwości korzystać mogą: klienci abonamentowi (z taryfą T), użytkownicy oferty T-Mobile na kartę (GO!) i MIX (Frii Mix) oraz klienci biznesowi (Magenta Biznes, Magenta Biznes Internet).

Po drugie: abonamenty na internet domowy i usługi mobilne

T-Mobile zapowiedziało, ze już od 7 lutego na stronach sieci widoczne będą nowe propozycje internetu domowego BEZ LIMITU, oferowanego z anteną zewnętrzną. W taryfie nie będziemy ograniczeni prędkością oraz limitem gigabajtów – o ile znajdziemy się w zasięgu sieci 5G. Inni będą mogli skorzystać z opcji instalacji domowej z prędkością do 300 Mb/s.

Opcja z routerem z anteną zewnętrzną dla odbioru sygnału 5G zaczynają się od 135 złotych miesięcznie. Dla aktualnych klientów abonamentowych T-Mo przewidziano zniżki: dla nich cena bazowa to 115 złotych miesięcznie (w górę).

W klasycznym abonamencie, w opcjach „M” i „L” z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i pakietem danych, odblokowano ograniczenia w liczbie gigabajtów, a w opcji „L” nie ma też żadnych limitów prędkości.

Postarano się także, by osoby przenoszące kilka abonamentów poczuły się do tego zachęcone. Na przykład, przerzucając trzy numery do T-Mobile, można zyskać 24 miesiące darmowych usług na czwartym numerze.

Po trzecie: 5G w ofertach na kartę

Ci, którzy wolą nie wiązać się umowami, także będą mogli skorzystać z szybszego internetu, o ile dysponują odpowiednim smartfonem. Dostęp do 5G Bardziej zyskali użytkownicy aktualnych ofert przedpłaconych:

klienci oferty na doładowania (T-Mobile MIX),

klienci Red Bull MOBILE,

klienci T-Mobile na kartę, korzystający z ofert GO! M, GO! M+UA oraz GO! L.

Użytkownicy pozostałych taryf na kartę oraz klienci Heyah na kartę także nie są poszkodowani. Magentowi dają im możliwość korzystania z 5G od 1 lutego do 30 kwietnia, bez dodatkowych opłat.

Wisienka na torcie: testowanie eSIM

Żeby sprawdzić, jak działa 5G na karcie eSIM, T-Mobile proponuje układ, w którym można zamówić testowy, trzymiesięczny, nielimitowany dostęp do sieci nowej generacji. Wszystko bezpłatnie, o ile wyrazimy zgody marketingowe. Po trzech miesiącach nasza umowa na bezpłatny okres próbny wygaśnie, a karta eSIM zostanie wyłączona. Wszystko, czego potrzebujemy, to telefonu z obsługą eSIM. Zamówienia można dokonać na stronie operatora.

Nowości T-Mobile wyglądają całkiem zachęcająco. Choć początki rozwoju sieci 5G mogą być trudne, a wiele osób będzie pewnie stopniowo rozwijać zaufanie do szybszego internetu, to dopasowanych do niego ofert będzie tylko przybywać. Zapewne wkrótce także inni operatorzy pokuszą się o modyfikację swoich taryf.