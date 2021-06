Masz numer na kartę w T-Mobile? Dostaniesz 100 GB za darmo! Musisz zrobić tylko jedną rzecz

Lato to pora roku, w trakcie której raczej niewiele czasu spędza się w domowym zaciszu, w którym można korzystać z nieograniczonego transferu danych za pośrednictwem WiFi. Jednocześnie swobodny dostęp do internetu przyda się również poza domem i teraz mogą go sobie zapewnić posiadacze oferty T-Mobile na kartę.

Jakie macie plany na lato? Tylko nie mówcie, że będziecie siedzieć w domu, bo nie uwierzę! Lato to pora roku, która wyjątkowo zachęca do aktywności na świeżym powietrzu i spędzania całych dni w doborowym towarzystwie, bo w końcu nie trzeba zawracać sobie głowy szkolnymi obowiązkami. T-Mobile nie chce, aby zabrakło Wam internetu poza domem, dlatego przygotował specjalną ofertę dla osób, które korzystają z taryfy na kartę.

Reklama

Pakiet 100 GB internetu za darmo na lato dla użytkowników oferty T-Mobile na kartę

Promocja skierowana jest do użytkowników taryfy GO! na kartę. Jeśli nie wiecie, z jakiej korzystacie, możecie to sprawdzić, wpisując na klawiaturze telefonu kod *100# i zatwierdzając go zieloną słuchawką. Jeżeli macie inną, możecie zmienić ją na GO! krótkim kodem *530*1#.

Wszyscy użytkownicy taryfy GO! na kartę mogą otrzymać całkowicie za darmo pakiet 100 GB internetu, który będzie ważny przez 60 dni. Aby go jednak dostać, trzeba wcześniej doładować konto w aplikacji Mój T-Mobile kwotą przynajmniej 30 złotych, choć jest wyjątek od tej zasady. Osoby, które kupią nowy starter, mogą doładować go dowolną metodą (na przykład przez bankowość internetową lub mobilną), ale tylko pod warunkiem, że zrobią to w ciągu 30 dni od dnia aktywacji startera.

Promocja oficjalnie rozpoczyna się jednak dopiero jutro, tj. 17 czerwca 2021 roku, dlatego wstrzymajcie się z doładowaniem przynajmniej do jutra. Jej zakończenie planowane jest natomiast na 15 września br.

Bonusowy pakiet 100 GB internetu zostanie aktywowany automatycznie – po stronie użytkownika leży tylko doładowanie konta. Jedna osoba może skorzystać z promocji tylko jeden raz. Trzeba też pamiętać, że dodatkowy transfer można wykorzystać jedynie na terenie Polski.

Warunki oferty promocyjnej „100 GB na lato” dla użytkowników T-Mobile na kartę w taryfie GO! (PDF)