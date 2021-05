Sprawdź, jak dostać darmowe gigabajty od T-Mobile, z okazji Euro 2020!

Wszyscy fajni piłkarskich wrażeń żyją już zbliżającym się wielkimi krokami Euro 2020. W związku z tym dostawy usług komórkowych i telewizyjnych przygotowali wiele promocji, które ułatwią kibicowanie. W tym gronie nie mogło zabraknąć T-Mobile, którego ambasadorem jest kapitan reprezentacji Polski – Rober Lewandowski.

Darmowe gigabajty od T-Mobile na przygotowania do Euro 2020

Polska rozegra swój pierwszy mecz na Euro 2020 dopiero 14 czerwca, jednak w społeczeństwie czuć już atmosferę zbliżających się Mistrzostw Europy. Jednak zanim zaczną się mecze o stawkę, Polaków czekają dwa spotkania sparingowe. Już 1 czerwca reprezentacja Polski zmierzy się z Rosją we Wrocławiu, a 8 czerwca z Islandią w Poznaniu.

Z tej okazji T-Mobile przygotowało kolejną specjalną niespodziankę dla swoich klientów korzystających z ofert na kartę i MIX. Do zgarnięcia jest bezpłatna paczka 9 GB internetu. Wielkość pakietu oczywiście nie jest przypadkowa, bowiem „9” to numer, jaki na koszulce nosi ambasador magentowego operatora oraz kapitan reprezentacji Polski – Robert Lewandowski. Zdobył on 41 bramek w jednym sezonie, czym pobił historyczny rekord Gerda Muellera.

Jak aktywować bonusowe gigabajty?

W celu uruchomienia jednorazowego bonusu 9 GB, należy wysłać bezpłatny SMS o treści GOL na numer 80405 w przypadku użytkowników T-Mobile na kartę lub 80404 w przypadku abonentów T-Mobile MIX.

Czas na skorzystanie z prezentu jest jednak ograniczony, bowiem operator daje na to czas w dniach 31 maja – 2 czerwca.

Pakiet aktywuje się najpóźniej po 24 godzinach od wysłania wiadomości i będzie ważny przez 7 kolejnych dni. Status aktywności pakietu można sprawdzić za pomocą kodu ekspresowego. Dla taryfy „GO!” – *512*2*2#, natomiast dla pozostałych – *103*22#.

Co ważne, pakiet bonusowych 9 GB jest wykorzystywany w pierwszej kolejności przed podstawowym pakietem danych, więc jest to świetna opcja na wzmocnienie ilości internetu mobilnego, który wystarczy, chociażby na oglądanie meczu w plenerze.

Z promocji mogą skorzystać tylko użytkownicy taryf: GO!, Frii, Nowy Tak Tak, Happy oraz Frii Mix. Wszystkie szczegóły dotyczące promocji znajdują się na stronie operatora.

Gigabajtów nigdy za wiele, nic tylko brać i korzystać.