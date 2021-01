Wow, co za oferta! Światłowód za darmo do końca roku dla klientów T-Mobile!

Operatorzy regularnie przygotowują nowe oferty i promocje. Raz są one bardziej, raz mniej atrakcyjne, ale to, co zaserwowało teraz swoim klientom T-Mobile, to prawdziwie zabójczo korzystna promocja! Na przyjazne portfelowi warunki mogą jednak liczyć również ci, którzy dopiero przeniosą swój numer do tej sieci.

Światłowód za darmo do końca roku dla klientów T-Mobile!

Zaczniemy od razu z „grubej rury”, bo takiej oferty jeszcze nikt nigdy nie przygotował dla swoich klientów! Magentowy operator informuje, że osoby, które już korzystają z oferty abonamentowej lub dopiero ją zakupią i dokupią internet światłowodowy, do końca roku nie poniosą za niego żadnych opłat!

Umowa na internet jest podpisywana na 24 miesiące, ale opłata za dostęp do niego będzie naliczana dopiero od 2022 roku. A do wyboru są w sumie trzy prędkości: do 300 Mbit/s, do 600 Mbit/s i do 900 Mbit/s za – odpowiednio – 59 złotych, 69 złotych i 89 złotych miesięcznie. Im szybciej się więc ktoś zdecyduje, tym więcej zaoszczędzi, zatem nie ma na co czekać!

Nowa oferta dla osób, które przeniosą swój numer do T-Mobile

Internet światłowodowy za darmo nawet przez rok może zachęcać do tego, aby przenieść swój numer od innego operatora. Tym bardziej, że dla migrujących klientów przygotowano atrakcyjną ofertę abonamentową.

Do wyboru są cztery taryfy, od 35 złotych do 75 złotych miesięcznie, z czego dwie z nielimitowanym dostępem do internetu (z lejkiem po przekroczeniu określonej liczby przetransferowanych gigabajtów). Najważniejsze jest jednak to, że T-Mobile zapłaci za klienta pierwsze sześć abonamentów i rat za urządzenie, ale trzeba doprecyzować, że sama umowa jest zawierana na 24 miesiące, ale spłata sprzętu jest już rozkładana na 36 miesięcy. Mimo wszystko nie da się zaprzeczyć, że to bardzo kusząca propozycja.

Nowa oferta dla osób, które przeniosą swój numer (źródło: Biuro Prasowe T-Mobile Polska)

Pakiet 30 GB internetu mobilnego za darmo na pół roku dla wszystkich!

Myśleliście, że to już wszystko, co przygotowało T-Mobile. Niespodzianka! Operator poinformował o jeszcze jednej ofercie z pakietem 30 GB internetu mobilnego (z routerem lub bez).

W tym przypadku umowa jest podpisywana na 24 miesiące, ale przez pierwsze sześć abonament opłaca T-Mobile! Później miesięczna opłata to 30 złotych w wariancie oferty z samą kartą SIM lub 35 złotych z routerem.