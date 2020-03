T-Mobile ma miły prezent dla abonentów, którzy dzwonią za granicę

Większość osób z niecierpliwością czeka na piątek. Z pewnością robią to także klienci T-Mobile, ponieważ co tydzień, właśnie w ten dzień, operator obdarowuje ich kolejnym prezentem. Tym razem przygotowano coś dla abonentów, którym zdarza się zadzwonić lub/i napisać SMS-a na zagraniczny numer.

Happy Fridays w T-Mobile

Jeśli jeszcze nie słyszeliście o tej akcji, to wiele straciliście. Rozpoczęła się ona 18 października 2019 roku i wciąż jest kontynuowana, z czego klienci T-Mobile z pewnością się cieszą, ponieważ co tydzień operator obdarowuje ich bardzo fajnymi prezentami, które na pewno sprawiają, że na ich twarzach pojawia się uśmiech. Najczęściej są to dodatkowe pakiety internetu, ale zdarzają się też bonusy do doładowań czy kody rabatowe na urządzenia lub różnego rodzaju usługi.

W ramach tegotygodniowej edycji akcji Happy Fridays, klienci mogą otrzymać pakiet 60 minut połączeń głosowych międzynarodowych z numerami zagranicznymi w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które można wymieniać na SMS-y w stosunku 1:1 (tzn. jedna minuta = jeden SMS). Co ciekawe, T-Mobile już kiedyś rozdawał podobny prezent (przed świętami Bożego Narodzenia w 2019 roku).

Aby skorzystać z bonusu, należy go wcześniej aktywować, bowiem nie jest on przyznawany automatycznie. Pakiet można włączyć wyłącznie w aplikacji Mój T-Mobile, która dostępna jest na Androida (zarówno w Sklepie Play, jak i Huawei AppGallery) oraz iOS. Prezent przeznaczony jest abonentów, którzy korzystają z taryfy T, czyli (niestety) nie skorzystają z niego użytkownicy oferty MIX i na kartę (pre-paid). Zostanie on uruchomiony w ciągu maksymalnie 72 godzin (potwierdzenie operator wyśle SMS-em) i będzie ważny przez 30 dni kalendarzowych. Niewykorzystane minuty/SMS-y przepadają bezpowrotnie.

Klienci mogą włączyć bonusowy pakiet w okresie od 28 lutego do 1 marca 2020 roku. Każda osoba może z promocji skorzystać tylko jeden raz, tzn. po wykorzystaniu całego pakietu nie da się bezpłatnie włączyć kolejnego.

Warunki oferty Promocyjnej „Happy Fridays – 60 minut lub SMS-ów do UE” (PDF)

Źródło: T-Mobile PL