Baterię smartfona naładujesz do połowy w zaledwie 4 minuty dzięki Thunder Charge

Szybkie ładowanie smartfonów staje się coraz lepsze z każdą generacją tych urządzeń, co docenia wielu użytkowników żyjących w biegu. Dzięki technologii chińskiego producenta Infinix, już wkrótce będziemy mogli cieszyć się ultraszybkim ładowaniem, które uzupełni zapasy energii w baterii w ciągu kilku minut.

Do połowy w 4 minuty

Infinix Mobile to chiński producent smartfonów, który kilka miesięcy temu zaprezentował swój pierwszy koncepcyjny smartfon z ultraszybkim ładowaniem o mocy 160 W. W tym roku firma pragnie pójść jeszcze dalej, na co dowodem jest technologia Thunder Charge. Oferuje ona aż 180 W mocy, pozwalając na błyskawiczne oraz bezpieczne ładowanie urządzeń.

Producent zapewnia, że dzięki Thunder Charge można uzupełnić akumulator o pojemności 4500 mAh od 1 do 50% w zaledwie 4 minuty. Cała magia tkwi w niespotykanej dotąd budowie baterii smartfona. Technologia firmy Infinix wykorzystuje bowiem akumulator w standardzie 8C, który zapewnia współpracę z najnowszymi dostępnymi na rynku technologiami używanymi do jego ładowania. Większość urządzeń innych producentów wykorzystuje standardy od 1C do 3C, co stwarza pewne ograniczenia.

Ponadto, bateria stworzona na potrzeby najnowszej technologii ma dwa ogniwa, a każde z nich jest ładowane z mocą 90 Watów. Dzięki takiemu zabiegowi oraz zastosowaniu automatycznego zasilania dwukierunkowego producentowi udało się zmniejszyć ilość generowanego ciepła oraz przedłużyć żywotność akumulatora.

Infinix Note 12 Pro 5G (fot. Infinix)

Szybko i bezpiecznie

By zabezpieczyć smartfony przed działaniem wysokiej mocy ładowania, Infinix zastosował aż 111 mechanizmów, które chronią ładowarkę, przewód, a także samo urządzenie. Aktywują się one samoczynnie w przypadku wystąpienia bardzo wysokiej temperatury, przepięcia czy silnego pola elektromagnetycznego. Nad wszystkim czuwa aż 20 czujników temperatury, które monitorują, czy nie przekracza ona 43 stopni Celsjusza, co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub szybszego zużywania się ogniw.

Rzecz jasna, maksymalna moc 180 Watów jest wykorzystywana tylko na początku ładowania, a w późniejszych jego etapach spada do niższych wartości. By wykorzystać pełnię możliwości urządzenia użytkownik musi ręcznie aktywować Tryb Intensywny (ang. Furious Mode) za pomocą przycisku na ekranie smartfona. Gdy ten działa, możliwe jest naładowanie smartfona do połowy w ciągu 4 minut.

Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala wykorzystywać technologię Thunder Charge tylko w najpilniejszych sytuacjach. Podczas codziennego ładowania, kiedy nie goni nas czas, Tryb Standardowy umożliwi wolniejsze ładowanie i zużywanie akumulatora, poprawiając wrażenia z użytkowania smartfona na przestrzeni wielu miesięcy.

Infinix zapowiada, że jeszcze w tym roku na rynku zadebiutują nowe smartfony tej marki, a wraz z nimi – superszybkie ładowanie z mocą 180 W. Nie znamy jak na razie szczegółów dostępności w Polsce. Producent ten stosunkowo niedawno wszedł na nasz rynek, więc możemy spodziewać się, że przynajmniej niektóre z nowych smartfonów będą u nas dystrybuowane.