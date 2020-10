W ciągu trzech miesięcy do światłowodu Orange podpięło się ponad 50 tysięcy klientów

Orange jest jednym z największych, jeśli nie największym, dostawców internetu w technologii światłowodowej. Z najnowszych danych wynika, że tylko w ciągu trzech miesięcy dostęp do niego wykupiło ponad 50 tysięcy klientów.

Światłowód to technologia bez której trudno sobie wyobrazić przyszłość

Światłowód bez wątpienia jest najlepszą technologią dostępu do internetu, w takim znaczeniu, że jest w stanie zapewnić najwyższe transfery, także w wariancie symetrycznym (tj. takie same prędkości pobierania i wysyłania). W Orange można dostać dostęp do prędkości nawet 1 Gbit/s, aczkolwiek operator testował dwa lata temu dużo szybsze transfery, nawet do 5 Gbit/s.

Orange jest liderem, jeśli chodzi o światłowód, ponieważ ma najbardziej rozwiniętą infrastrukturę – inni operatorzy, jak T-Mobile, wykupili dostęp do niej, aby zaoferować swoim klientom internet w technologii światłowodowej pod własną marką.

Światłowód od Orange cieszy się coraz większą popularnością wśród klientów

Co więcej, operator cały czas prowadzi prace, mające na celu dostarczyć światłowód kolejnym klientom. Aktualnie w jego zasięgu znajduje się już 4,8 mln domów i mieszkań. To przynosi wymierne korzyści – jak bowiem podało Orange, w trzecim kwartale 2020 roku liczba klientów, korzystających z tego typu internetu, zwiększyła się aż o 54 tysiące. Oznacza to, że średnio każdego dnia podpisywano blisko 590 umów – to naprawdę dużo! Zresztą sam zainteresowany informuje, że to najlepszy wynik w historii tej usługi.

Obecnie korzysta z niej już 662 tysiące klientów, o 40% więcej niż na koniec trzeciego kwartału 2019 roku, a co czwarty użytkownik internetu stacjonarnego od Orange używa właśnie światłowodowego. Do tego, od początku czerwca do końca września, operator wybudował ponad 190 tysięcy nowych łącz.

To jednak nie jedyny powód do zadowolenia, jaki przyniósł Orange trzeci kwartał 2020 roku. Orange chwali się bowiem też, że w ciągu trzech miesięcy przybyło mu w sumie 245 tysięcy użytkowników abonamentowych usług mobilnych, w tym 110 tysięcy głosowych – to również najlepszy wynik od wielu kwartałów. Ponadto na koniec września 2020 roku ponad 1,4 mln klientów korzystało z pakietów konwergentnych (w Q3 2020 przybyło 31 tysięcy klientów Orange Love).

Operator podaje też, że jego przychody w trzecim kwartale 2020 roku wyniosły 2,8 mld złotych i były niższe o 2,7% niż w analogicznym okresie rok temu. Jednocześnie jednak (o ponad 2%) wzrosły przychody z kluczowych usług, tj. światłowodu, usług mobilnych i internetu.