Surface Duo od Microsoftu może się podobać (mamy nieoficjalne rendery)!

Opublikowane w internecie nieoficjalne rendery smartfona Microsoft Surface Duo pokazują urządzenie dokładniej niż do tej pory. Z pewnością może się podobać!

Prostota nigdy się nie znudzi?

Przyglądając się grafikom widzimy, że Surface Duo to urządzenie utrzymane w tej samej stylistyce, co pozostałe produkty z rodziny Surface – rządzi tu dyskretny minimalizm i maksymalne uproszczenie formy. Wszelkie smaczki stylistyczne ograniczono do połyskującego logo Microsoft z przodu urządzenia oraz zawiasów kontrastujących z kolorystyką Surface Duo – z zewnątrz ciemniejszych, wewnątrz jaśniejszych od bryły składanego smartfona.

fot. EvLeaks

Tylko dla jednego operatora?

Jak donosi publikujący obrazy Evan Bliss, oglądana wersja Surface Duo dedykowana jest do sprzedaży przez amerykańskiego operatora AT&T. Co to oznacza? Na tę chwilę trudno powiedzieć. Być może jest to zastrzeżona wersja kolorystyczna, być może zmiany dotyczą specyfikacji. Istnieje również możliwość, że to w dystrybucji tego operatora urządzenie pojawi się jako pierwsze.

New post at Patreon: "Microsoft Surface Duo for AT&T" [https://t.co/sRYoAkiW6C] pic.twitter.com/ghpRkIubOm — Evan Blass (@evleaks) August 7, 2020

Surface Duo z ubiegłoroczną specyfikacją?

Od pierwszej zapowiedzi Surface Duo minęło już sporo czasu. Wtedy mówiono o wyposażeniu smartfona w ówcześnie flagowy układ SoC Qualcomm Snapdradon 855, 6 GB pamięci operacyjnej i pojedynczym aparacie o rozdzielczości 11 megapikseli. Minęło jednak sporo czasu i jest możliwe, że Microsoft dokonał tu mniej lub bardziej znaczących zmian. O tym jednak przekonamy się zapewne dopiero w momencie zapowiedzi rozpoczęcia sprzedaży urządzenia.

fot. Evleaks

Microsoft i Google – połączenie idealne?

Po rezygnacji z własnego systemu dla smartfonów – Windows Phone, obecność Microsoftu na rynku ograniczała się wyłącznie do dostarczania aplikacji dla Androida i iOS. Nieco więcej zaangażowania firma wykazywała wyłącznie we współpracy z Samsungiem, którego urządzenia, zwłaszcza najnowsze smartfony Galaxy Note 20 głębiej współpracują z Windowsem niż modele konkurencyjne.

fot. Evleaks

W momencie debiutu Surface Duo sytuacja zmieni się i Microsoft wróci na rynek, jednak już we współpracy z Google jako producentem systemu operacyjnego. Na opublikowanych renderach widzimy, że Microsoft, podobnie jak Samsung, nie mógł liczyć na żadną taryfę ulgową i możliwość zastąpienia aplikacji Google własnymi – te obecne są w komplecie, na czele z Gmailem, Chrome i YouTube.

fot. Evleaks

Na kolejne, oficjalne informacje o Surface Duo, w dalszym ciągu czekamy.