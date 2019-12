Super gorąca gra za darmo na Epic Games Store

Od czwartku Epic Games Store z okazji świąt i jednocześnie na zakończenie 2019 roku rozdaje przez 12 dni darmowe gry, dziś wybór padł na jedną z najpopularniejszych polskich produkcji niezależnych. Jesteście gotowi na SUPERHOT?

Pomysł na grę SUPERHOT narodził się na jednym z Game Jamów, czyli imprez, gdzie w określonym czasie tworzy się gry komputerowe. Jednak bardzo oryginalna mechanika w połączeniu ze specyficzną oprawą wizualną okazała się na tyle grywalna, że wyewoluowała później w jedną z najbardziej popularnych polskich gier niezależnych. SUPERHOT jest w szczególności SUPER popularny na platformach VR, ale również na klasycznych platformach takich jak PC czy konsole może się pochwalić sporą liczbą sprzedanych sztuk.

Zasady SUPERHOT są bardzo proste: gdy stoimy w miejscu, to czas stoi razem z nami, jednak gdy tylko się poruszymy, to wszystko wraca do normy, gdzie musimy lawirować pomiędzy kulami wrogów. Powoduje to, że tytuł ten jest bardzo oryginalną mieszanką FPS akcji z grą… taktyczną! Miałem okazję przejść SUPERHOT w okolicach jego premiery i ze swojej strony mogę go SUPERGORĄCO polecić.

Gra jest stworzona na popularnym silniku Unity i charakteryzuje się bardzo rozpoznawalną i minimalistyczną oprawą graficzną, co w połączeniu z dobrym udźwiękowieniem daje nam produkcję nie do pomylenia z żadną inną. Do tego same wymagania sprzętowe SUPERHOT nie są zbyt wyśrubowane, nic, tylko grać!

Minimalne wymagania SUPERHOT prezentują się następująco:

procesor: Intel Core2Quad Q6600 2,40 GHz,

pamięć: 4 GB RAM,

karta graficzna: GeForce GTX 650,

miejsce na dysku: 4 GB dostępnej przestrzeni.

SUPERHOT oferuje polskie napisy i jest dostępny na sprzęcie z systemami Windows oraz macOS.

SUPERHOT możecie pobrać ze strony Epic Games Store lub bezpośrednio z aplikacji sklepu.

Gdy SUPERHOT zniknie jutro o 17:00 z darmowej oferty Epic Games Store, udostępniona zostanie kolejna gra.

Źródło: Epic Games Store, superhotgame.com