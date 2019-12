Epic Games Store do końca roku odda w sumie 12 gier za darmo! Codziennie nowy tytuł

Od dziś aż do do 1 stycznia 2020 roku będzie można zaopatrzyć się w sklepie Epic Games Store w 12 darmowych gier. To prezent dla użytkowników EGS na pożegnanie mijającego roku i świetna okazja do uzupełnienia swojej wirtualnej biblioteczki o kolejne tytuły. Pierwsze w kolejce do pobrania znalazło się polskie Into The Breach.

Epic Games Store prawie od samego początku swojego istnienia kusi nowych użytkowników świetnymi promocjami i regularnie udostępnianymi za darmo grami. Nie zawsze były to wielkie hity, ale na przykład oddanie za free w ręce graczy takich tytułów jak Batman Arkham Knight czy Metro 2033 Redux uważam za świetny chwyt marketingowy, zjednujący sobie sympatię wielu miłośników komputerowej rozrywki. Tym razem EGS ma dla wszystkich chętnych coś wyjątkowego – aż do 1 stycznia 2020 roku codziennie będzie można dodać do swojego konta w sklepie jedną darmową grę.

Into The Breach za darmo

Pierwszą grą, jaka ląduje w centrum zainteresowania osób chcących przejąć wszystkie 12 gier, które pojawią się w Epic Games Store w nadchodzących dniach, jest Into The Breach. To strategia turowa, która powstała w studiu odpowiedzialnym za bardzo dobrze przyjęte Faster Than Light. Można już ją dodawać do swojej biblioteki. Zrobicie to, przechodząc na stronę sklepu lub korzystając z desktopowej aplikacji EGS.

Kolejna gra (której tytuł na razie jest nieznany) powinna być dostępna do pobrania jutro po godzinie 17:00. Wtedy też stracimy możliwość darmowego pobrania Into The Breach. Promocja dopiero się rozpoczyna, a niektóre z gier mogą być miłym zaskoczeniem, więc nie zapomnijcie sprawdzać, co takiego przygotował Epic Games Store w nadchodzących dniach.

Przy okazji warto wspomnieć o promocji, w której zyskacie kupon na 40 zł na zakup wybranej gry w sklepie EGS za kwotę co najmniej 59,99 zł. Więcej o akcji znajdziecie na stronie sklepu.

źródło: Epic Games Store