Xiaomi tworzy własne studio filmowe – z produkcjami nagrywanymi kamerami smartfonów

Xiaomi w ostatnim czasie utworzyło nowe, kolejne konto na chińskim portalu Weibo. Opis Xiaomi Studios sugeruje, że ma to być konto reprezentujące studio filmowe.

Moment, coś takiego chyba już gdzieś widziałem…

Jak możecie się domyślić, Xiaomi raczej nie będzie produkowało wysokobudżetowych produkcji rodem z amerykańskiego Hollywood. Firma ma na celu głównie tworzenie treści wraz z jak największą ilością użytkowników, dlatego utworzono specjalny program Mi Creator, który będzie prowadzony na różnych platformach w mediach społecznościowych. Marka chce się skupić oczywiście na filmach nagranych smartfonem. Na polskim kanale YouTube chińskiego giganta technologicznego już wcześniej pojawiały się tego typu treści, z dokładnie tym samym oznaczeniem.

(źródło: Gizmochina)

Na kanale znajdziemy przede wszystkim krótkie, kilkuminutowe produkcje o różnej tematyce. W większości nie są to popularne filmy – klipy zostały obejrzane po kilkaset razy, chociaż produkcja pod tytułem „Nocna zmiana” uzyskała 63 tysięcy odsłon.

Wydajność fotograficzna smartfonów z każdym kolejnym rokiem się polepsza. Nie jest to może profesjonalny sprzęt, ale właśnie o to w tym wszystkim chodzi – żeby każda osoba, która zapragnie nagrać własny film, miała taką możliwość.

Już wcześniej inne marki podejmowały się podobnych przedsięwzięć. Oppo wraz serią Reno 5 5G ogłosiło kampanię pod tytułem Film your story, w której do zgarnięcia były ciekawe nagrody. W Polsce konkurs filmowy organizowany przez Xiaomi mógłby być istnym hitem, pozwalając kreatywnym osobom pokazać, co tak naprawdę potrafią.

Patrząc na perspektywy, jakie potencjalnie Xiaomi Studios mogłoby oferować, jest to świetne przedsięwzięcie. Osobiście mam nadzieję, że studio filmowe także trafi do Polski, jednocześnie aktywnie działając w naszym kraju. Jak na razie szczegóły dotyczące Xiaomi Studios są nam nieznane, a więc przyjdzie nam cierpliwie poczekać na rozwój sytuacji.