Ile lat na karku ma smartfon, z którego aktualnie korzystasz? Jest starszy niż Xiaomi Mi 2?

Ludzie potrafią naprawdę długo korzystać ze smartfonów. Można się zdziwić, jakie zabytki są w stanie trzymać jeszcze w swoich kieszeniach – na przykład takiego Xiaomi Mi 2 z 2012 roku. Używacie czegoś starszego?

Smartfon to nie wino – z czasem nie robi się lepszy

Są w naszym życiu rzeczy, których wartość wzrasta z czasem – starożytne pergaminy, whisky, dogecoin. Jednak zasada ta nie dotyczy smartfonów, które po latach nadają się jedynie do rozmontowania, oddzielenia przydatnych metali i przemielenia na plastikową papkę. Innego zdania jest zapewne mnóstwo osób, którym nie przeszkadza, że dzwonią do znajomych z urządzenia sprzed lat.

Reklama

Na przykład, kilka dni temu Lei Jun, założyciel i dyrektor generalny Xiaomi ujawnił, że na świecie jest jeszcze ponad 2 mln osób, które używają smartfona Xiaomi Mi 6. To naprawdę pokaźne grono. Mi-szóstka z 2017 roku to moim zdaniem znakomity telefon Xiaomi i jeden z najlepszych smartfonów w ogóle. Oczywiście obecnie odbiega od standardów branżowych dość mocno, ale te cztery lata temu był to świetny gadżet. Jego magia najwyraźniej nie mija, skoro dosłownie korzystają z niego miliony osób. Znacznie mniejsze, ale chyba nie mniej oddane grono fanów ma One Plus One z 2014 roku. Wciąż używa go ponad 200 osób. Jednak nie jest to żaden rekord.

Okazuje się, że na świecie mamy ponad 184 000 aktywnych użytkowników Xiaomi Mi 2 oraz Mi 2S. Informacja ta pochodzi wprost od prezesa Xiaomi, wspomnianego już Lei Juna. Smartfony te zadebiutowały w (odpowiednio) 2012 i 2013 roku, i już od wieków nie są wspierane, ale wciąż korzysta z nich cała masa ludzi. Nie wiadomo, czy w tej grupie znajdują się też ci, którzy modyfikowali system lub instalowali niestandardowy ROM, ale pewne jest, że można mówić o swego rodzaju sukcesie Xiaomi. Dla tysięcy osób, które korzystają z urządzenia, na których większość nowszych aplikacji pozasystemowych już nie działa, musi być sporym wyzwaniem. Z drugiej strony – jeśli coś nadal spełnia wymagania użytkownika, to rzeczywiście nie ma podstaw do bezsensownego powiększania stosów elektrośmieci zalegających na wysypiskach.

Xiaomi Mi 2S (fot. GSMarena)

Jak stary jest twój smartfon?

Ciekawostka podana przez prezesa Xiaomi może być punktem wyjścia do ciekawej dyskusji. Osobiście nie przywiązuję się do sprzętów elektronicznych i zwykle wymieniam smartfon raz w roku lub nieco rzadziej. Ale może wśród czytelników Tabletowo są i tacy, którzy nie mają zamiaru rozstawać się ze swoim, może nawet wiekowym, smartfonem? Możecie wziąć udział w poniższej ankiecie i zobaczyć, jak głosowali inni.