OnePlus One był nie tylko „flagship killerem”, ale też „game changerem” oraz modelem, który stanowił podwaliny pod aktualną potęgę marki OnePlus. Mimo że od jego premiery minęło już ponad 7 (słownie: siedem!) lat, z tego smartfona na co dzień wciąż korzysta ponad 300 osób!

OnePlus One zmienił zasady gry w segmencie high-endowych smartfonów

Model ten zapisał się na kartach historii z wielu powodów. Po pierwsze, został dumnie okrzyknięty „zabójcą flagowców”, ponieważ oferował flagową specyfikację w praktycznie bezkonkurencyjnej cenie. Jednocześnie (niestety) nie dało się go kupić „z marszu” – producent wymagał specjalnego zaproszenia, o które zainteresowani musieli się postarać.

Reklama

Nie przeszkodziło to jednak smartfonowi odnieść spektakularnego sukcesu, a zamieszanie na rynku, jakie spowodował, możemy porównać do premiery POCOPHONE F1, który zadebiutował ponad cztery lata później. Dla przypomnienia, OnePlus One został zaanonsowany w Chinach 23 kwietnia 2014 roku.

Nie do wiary: ponad 300 osób wciąż korzysta z OnePlus One

Siedem lat w segmencie elektroniki użytkowej to szmat czasu. W 2014 roku swoją premierę miały też m.in. Samsung Galaxy S5, LG G3 i Sony Xperia Z2 – OnePlus One miał więc mocną konkurencję.

Mimo że smartfon ten na zawsze zapisał się na kartach historii, to czas mimo wszystko podziałał na jego niekorzyść, bowiem OnePlus nie spoczywał na laurach, tylko poszedł za ciosem i wprowadzał na rynek kolejne flagowce w „zabójczo” atrakcyjnych cenach. W przypadku modelu OnePlus 2 popełnił jednak poważny błąd – zrezygnował z modułu NFC, co nie spodobało się wielu użytkownikom. Na szczęście (dla siebie), w kolejnych generacjach nie zabrakło go już na pokładzie.

OnePlus One

Pete Lau, który podzielił się informacją, że z modelu OnePlus One wciąż aktywnie korzysta ponad 300 osób, uważa to za dowód, że smartfony tej marki są niezawodne i mogą służyć użytkownikom przez wiele długich lat, zapewniając przez cały ten czas satysfakcjonujące tzw. user experience, pomimo że oficjalne wsparcie dla nich już się zakończyło.

Dziś, po upływie ponad siedmiu lat, OnePlus nie jest jednak już tą samą firmą. Odszedł z niej jej współzałożyciel, Carl Pei, a na dodatek oficjalnie jest to teraz „podmarka” Oppo, choć podobno jednocześnie też „niezależna jednostka”.