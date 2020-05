Sprzedaż smartfonów Nokia ostro pikuje. Klasycznych telefonów tak samo

Pierwszy kwartał 2020 roku nie był zbyt udany dla większości producentów, choć niektórym – jak Samsungowi – udało się uzyskać lepsze wyniki niż w analogicznym okresie rok wcześniej. HMD Global jednak do nich nie należy, bowiem sprzedaż zarówno smartfonów, jak i klasycznych telefonów komórkowych marki Nokia mocno spadła w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku.

Na rynku funkcjonuje wiele agencji zajmujących się liczeniem sprzedanych smartfonów (i innych urządzeń) w każdym kwartale. Mimo że podawane przez nie wyniki nigdy nie są dokładnie takie same, to zwykle aż tak mocno się nie różnią (choć czasem wystarczająco, aby zauważalnie zmienić obraz sytuacji). Jeśli chodzi o pierwsze trzy miesiące 2020 roku, to wszystkie były zgodne – sprzedaż smart-telefonów znacząco spadła (od ~11% do nawet ~13%).

Sprzedaż smartfonów i klasycznych telefonów marki Nokia w pierwszym kwartale 2020 roku

Początek 2020 roku nie był łaskawy również dla HMD Global, choć akurat w tym przypadku nie jest to wyjątkiem od reguły. Nie zmienia to jednak faktu, że pierwszy kwartał bieżącego roku był najgorszym okresem od drugiego kwartału 2017 roku. Od stycznia do marca sprzedano bowiem zaledwie 1,7 mln smartfonów marki Nokia.

Jak możecie zobaczyć na załączonym poniżej wykresie, sprzedaż smart-telefonów fińskiej marki pikuje już od wielu miesięcy – po świetnym drugim kwartale 2019 roku (drugim tak dobrym w historii HMD Global), kolejne okazywały się coraz gorsze. Być może początek 2020 roku byłby lepszy, gdyby nie pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, ale możemy sobie tylko „gdybać” – nigdy się tego nie dowiemy.

Co ciekawe, mimo niekorzystnej sytuacji w ostatnich miesiącach, HMD Global w czwartym kwartale 2019 roku po raz pierwszy odnotowało pozytywny wynik EBIT. Prawdopodobnie nie uda się jednak tego powtórzyć w Q1 2020, gdyż sprzedaż smartfonów spadła o ~40%.

Co więcej, jednocześnie odnotowano znaczący spadek popytu na klasyczne telefony marki Nokia – w pierwszym kwartale 2020 roku sprzedano ich zaledwie 8,6 mln, czyli prawie dwa razy mniej niż w okresie od października do grudnia zeszłego roku. Spadek jest tym bardziej widoczny, że w ostatnich latach sprzedaż nie schodziła poniżej poziomu 12 mln egzemplarzy.

Łącznie w pierwszym kwartale 2020 roku HMD Global sprzedało 10,3 mln smartfonów i telefonów, co plasuje firmę na 13. miejscu wśród największych producentów smart-telefonów na świecie (w segmencie feature phone’ów jest zaś na drugim). W porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej (Q1 2019) odnotowano w sumie spadek sprzedaży aż o 39%.

Źródło: Counterpoint via Nokiamob