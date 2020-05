Będziecie oglądać? W Spotify mogą pojawić się podcasty wideo

Szwedzi mogą rozszerzyć swoją usługę o nowy format podcastów. W Spotify mają pojawić się materiały wideo.

Podcasty okazały się dużym sukcesem

Spotify to nie tylko największy serwis streamingowy z muzyką, ale również coraz popularniejsza biblioteka z podcastami. Firma w zeszłym roku pochwaliła się, że sekcja z publikacjami dźwiękowymi cieszyła się wzrostem liczby słuchaczy na poziomie imponujących 50%. Od tego czasu do podcastów zagląda coraz więcej osób i najbliższe lata powinny okazać się jeszcze lepsze dla Spotify. Tak, wprowadzenie podcastów było dobrą decyzją.

Daniel Ek i jego zespół nie zamierzają jednak spoczywać na laurach. Spotify wprowadza liczne usprawnienia i możliwe, że niebawem zapewni nowy format podcastów. Jak informuje serwis The Verge, powołując się na własne źródło, biblioteka zostanie rozszerzona o materiały wideo.

W Spotify może pojawić się wideo

Według anonimowego informatora, w pierwszym etapie wdrożenia podcastów wideo wezmą udział znani twórcy z YouTube’a – Zane Hijazi i Heath Hussar, prowadzący program Zane i Heath: Unfiltered. Początkowo mają dodać filmy do tylko trzech odcinków swojego podcastu. Dodatkowo, zostaną one udostępnione tylko połowie słuchaczy- najpewniej po to, by sprawdzić ich reakcje i popularność nowego formatu przed jego ewentualnym masowym wdrożeniem.

Jak to będzie wyglądać? Po wybraniu konkretnego odcinka materiał wideo pojawi się na dole ekranu, ale będzie można przejść na tryb pełnoekranowy. Filmy mają być synchronizowane z audio i będzie możliwe dalsze odtwarzanie podcastu po zablokowaniu ekranu. Podcasty wideo mają być dostępne w aplikacji zarówno na smartfonach, jak i na komputerach.

Nie jest jasne, kiedy nowość zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom. Źródło serwisu The Verge wskazuje, że firma ma ambitne plany związane z nowym formatem. W związku z tym, materiały wideo powinny zostać dodane do kolejnych podcastów i podobno ma być to zrealizowane już wkrótce.

Podcasty wideo mogą okazać się atrakcyjnym urozmaiceniem całej usługi. Obecnie pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na informacje pochodzące wprost od Spotify.

źródło: The Verge