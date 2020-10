Spotify próbuje utrudnić przenoszenie się do konkurencyjnych serwisów streamingowych

Dotychczas wiele firm oferowało programy, które pozwalały przenieść listy odtwarzania i biblioteki muzyki z jednego serwisu streamingowego do drugiego. Okazuje się, że Spotify może chcieć całkowicie to uniemożliwić.

Spotify chce odbierać dostęp do swojego API

Deweloperzy, którzy ułatwią użytkownikom kopiowanie biblioteki i playlist ze Spotify do innych serwisów, są informowani, że mogą stracić dostęp do API szwedzkiej platformy, jeśli nie przestaną oferować tej funkcjonalności. Ujawniła to jedna z firm, produkująca właśnie tego typu oprogramowanie – SongShift.

SongShift otrzymało informację od Spotify, że od wersji 5.1.2 nie będzie mogło tworzyć transferów do innych serwisów muzycznych. Developer Platform Team szwedzkiej platformy zapowiedziało, że albo SongShift usunie możliwość transferowania danych do konkurencji, albo straci dostęp do API.

Szwedzka firma pozwoliła jednak na dalsze umożliwianie przenoszenia danych, ale tylko w obrębie samego Spotify. Oznacza to, że można przenieść bibliotekę i playlisty z konta na konto, lecz do konkurencyjnego serwisu muzycznego już nie.

To koniec łatwego przenoszenia muzyki ze Spotify? Tego chce sama firma

Przypomnijmy, że firma ze Szwecji w ostatnim czasie bardzo mocno skrytykowała Apple, twierdząc, że gigant z Cupertino wprowadza w życie wyjątkowo antykonkurencyjne rozwiązania. Szwedzi dołączyli do „Koalicji na rzecz Uczciwości dot. aplikacji”, aby przeciwstawić się Apple. Dodatkowo stanęli po stronie Epic Games w trwającym sporze z Amerykanami i złożyli formalną skargę do Komisji Europejskiej na rzekome zdławienie konkurencji przez amerykańską firmę.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Dlaczego o tym wspominamy? Prawdopodobnie szczególnie w Apple ma uderzyć działanie szwedzkiego medium, które eliminuje możliwość przenoszenia całych list odtwarzania i bibliotek. Dotychczas użytkownicy mogli żonglować ofertami beż żadnej straty, ponieważ dokładnie te same utwory znajdą się w innej aplikacji. Teraz nie będzie to możliwe, chyba że ktoś cały proces przeprowadzi samodzielnie, jednak może to być dosyć żmudne. Wtedy nic nie stoi na przeszkodzie przed zmianą dostawcy streamingu muzyki.

Polecamy również: