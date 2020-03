Spory bonus do zdobywanego doświadczenia dla graczy World of Warcraft

W obliczu światowej pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 bardzo ważne jest, aby unikać dużych skupisk ludzi i najlepiej pozostać w domu. Po kilku dniach spędzonych w zamknięciu bardzo trudno znaleźć ciekawe zajęcie, które nie zaczynałoby nas nudzić, ale od czego mamy gry wideo? Ucieczka w świat MMORPG to jeden z najlepszych znanych ludzkości sposobów na zabijanie wolnego czasu, a w przypadku World of Warcraft gracze mogą liczyć na niemałą niespodziankę, jeśli zdecydują się topić kolejne godziny w świecie Azeroth akurat teraz.

Świetny pomysł na zatrzymanie graczy w domach – 100% bonusu do doświadczenia w World of Warcraft

Do 20 kwietnia w grze World of Warcraft trwa wydarzenie, które z automatu przypisuje do każdego aktywnego gracza wzmocnienie nazwane Winds of Wisdom. Buff mnoży zdobywane punkty doświadczenia o 100%, co jest naprawdę ogromną liczbą i pozwoli graczom na dużo, ale to dużo szybsze zdobywanie kolejnych poziomów.

Wzmocnienie dostępne jest dla graczy następujących edycji WoW:

Dodatek Battle for Azeroth,

Dodatek Legion (innymi słowy edycja standardowa gry),

WoW: Starter Pack.

Co ciekawe, mnożnik nie obejmuje serwerów World of Warcraft Classic, co jest dla mnie dość niezrozumiałe, choć zapewne spowodowane jest niechęcią do zaburzania poczucia uczestniczenia w doświadczeniu sprzed kilku lat.

Enjoy 100% bonus XP in World of Warcraft all month long. 📅 Effective Mar 20 – Apr 20

🔥 Stacks with Heirlooms

💯 Applies to all BFA, Legion, and Starter Edition players Learn more: https://t.co/VyHqEDLpjv pic.twitter.com/91fUz31YHM — World of Warcraft (@Warcraft) March 20, 2020

Warto wspomnieć również, że bonus łączy się z wzmocnieniami zdobywanymi poprzez nasze heirloomy, co zdecydowanie ucieszy wysokopoziomowych graczy i pozwoli każdemu szybciej dotrzeć do treści z końcówki gry. Jeśli grasz w World of Warcraft i posiadasz kilka porzuconych postaci bez maksymalnego poziomu, to teraz jest idealny moment, aby do nich powrócić i sprawdzić wprowadzoną dwa miesiące temu, ostatnią duża aktualizację w dodatku Battle for Azeroth.

Podobne bonusy do doświadczenia dla graczy spędzających czas w domach przygotował również Rockstar w Red Dead Online czy Bethesda dla graczy odzyskującego popularność Fallout 76. To bardzo miły gest ze strony twórców gier i faktycznie może on powstrzymać niemałą grupę osób od wychodzenia z domu.

Źródło: World of Warcraft

