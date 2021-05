Oppo Watch 2 zapowiada się rewelacyjnie. Może powtórzyć sukces poprzednika

Oppo Watch niewątpliwie był i wciąż jest jednym z najciekawszych smartwatchy na polskim rynku, szczególnie gdy jest dostępny w promocyjnych cenach (a zdarza się to bardzo często). Wygląda na to, że w niedalekiej przyszłości doczeka się godnego następcy, ponieważ wiemy już, jaka będzie specyfikacja Oppo Watch 2.

Specyfikacja Oppo Watch 2 zapowiada się znakomicie

Smartwatch, podobnie jak Oppo Watch, będzie dostępny w dwóch wersjach, jednak tym razem producent zdecydował się delikatnie zwiększyć rozmiar mniejszej – z 41 mm do 42 mm. Większa natomiast nadal będzie miała wielkość 46 mm. Nowa odsłona smartwatcha marki również zostanie zamknięta w prostokątnej obudowie z mocno zakrzywionym na bocznych krawędziach ekranem AMOLED.

Specyfikacja Oppo Watch 2 obejmować ma także procesor Qualcomm Snapdragon Wear 4100 oraz 16 GB pamięci wbudowanej. Dla przypomnienia, Oppo Watch wyposażono w układ Qualcomm Snapdragon Wear 3100 i 8 GB pamięci. Na tę chwilę wiadomo też, że wersja sprzedawana w Chinach pracować będzie pod kontrolą systemu bazującego na Androidzie 8.1 Oreo. Model przeznaczony na inne rynki najprawdopodobniej otrzyma Wear OS by Google lub nowszy Wear, stworzony przy współpracy z Samsungiem.

fot. Jakub Malec / Tabletowo.pl

Mówi się też, że na pokładzie Oppo Watch 2, obok procesora Qualcomm Snapdragon Wear 4100, znajdzie się drugi – Apollo4s, opracowany przy współpracy z firmą Ambiq. To jednak nic nowego, ponieważ w Oppo Watch również jest dodatkowy układ – Ambiq Micro Apollo3 Wireless SoC.

Co jednak ciekawe, będzie on pracował pod kontrolą innego systemu operacyjnego – RTOS. Powinno to pozytywnie wpłynąć na czas pracy smartwatcha na jednym ładowaniu, ponieważ Apollo4s z RTOS zajmą się obsługą mniej zaawansowanych funkcji. Ponadto specyfikacja Oppo Watch 2 obejmować ma również obsługę LTE dzięki wbudowanemu eSIM oraz funkcję detekcji stresu i nową aplikację Oppo Relax.

Co ciekawe, Oppo Watch 2 nie jest jedynym smartwatchem, jaki przygotowuje Oppo. Niedawno pojawiły się bowiem informacje o kolejnym – modelu Oppo Watch Free. Na razie nie ma jednak żadnych informacji na jego temat. Nie wiemy też, kiedy producent zaprezentuje swoje nowe wearables Na razie nie zdradza takich planów, ale z pewnością pracuje nad nimi w pocie czoła – w przeciwnym wypadku specyfikacja Oppo Watch 2 nie wyciekłaby do sieci. Można się zatem spodziewać oficjalnej prezentacji w niedalekiej przyszłości.