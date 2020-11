Creative Stage V2 – poprawiona wersja najlepiej sprzedającego się soundbara do 400 złotych

Creative to jedna z moich ulubionych firm produkujących sprzęt audio. Potrafi zwinnie poruszać się w niemal wszystkich przedziałach cenowych, dostosowując urządzenia do wymagań konsumentów. Na rynek trafia właśnie Creative Stage V2, czyli następca udanego soundbara firmy.

Creative ma w swojej ofercie przeróżne sprzęty: od niewielkich słuchawek dla sportowców i przystępnych cenowo pchełek TWS, przez naprawdę małe i nieco większe głośniki Bluetooth, po wypasione soundbary za miliony monet. Jednym z najbardziej popularnych urządzeń jest zestaw Creative Stage 2.1, czyli soundbar z subwooferem, który – jak twierdzi producent – jest „najlepiej sprzedającym się i docenianym soundbarem w cenie do 400 złotych”. Przyszedł czas, by coś zastąpiło ten model.

Creative Stage V2

Creative Stage V2, czyli to samo, tylko lepsze

Creative Stage V2 jest ulepszoną wersją powyższego zestawu. Wyposażono go w pakiet portów – TV ARC, wejście optyczne, AUX i Bluetooth 5.0. Ma też możliwość przesyłania dźwięku przez USB typu C. Umożliwia to podłączenie soundbara do szeregu urządzeń domowych, bez względu na ich rodzaj.

Creative, na tyle, na ile się dało w tej cenie, wyposażyło Stage V2 w technologie mające uprzyjemnić słuchanie muzyki i oddawanie się innej elektronicznej rozrywce. Na przykład Clear Dialog ma dbać o szczegółowość dźwięku, a Surround – o wrażenie otaczającego nas dźwięku przestrzennego.

W porównaniu do Stage 2.1, nowy soundbar jest szerszy – ma 68 cm (zamiast 55 cm). Wbudowano w niego dwa przetworniki średniotonowe o mocy 20 W każdy. Subwoofer zaś ma moc 40 W. Całkowita moc systemy sięga 80 W RMS, zaś moc szczytowa określana jest na 160 W.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Do zestawu dodawany jest wygodny pilot. Creative Stage V2 jest dostępny w cenie 489 złotych na stronie Creative.com.