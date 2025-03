Sora jest już dostępna w Polsce. Możesz już generować realistyczne wideo bez VPN

Sora, czyli zaawansowany generator wideo autorstwa OpenAI, oficjalnie trafił do użytkowników w Europie, w tym także do Polski. Dotychczas narzędzie było dostępne tylko w wybranych krajach, co zmuszało wielu użytkowników do korzystania z VPN. Teraz wystarczy subskrypcja ChatGPT Plus lub Pro, by móc tworzyć filmy generowane przez AI.

Czym jest Sora i co potrafi?

Sora to narzędzie stworzone przez OpenAI, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania wideo na podstawie promptów tekstowych. Użytkownicy mogą wpisywać opisy scen, a AI tworzy filmy, które wyglądają niezwykle realistycznie – choć niekiedy zdradzają pewne niedoskonałości. Narzędzie działa na podobnej zasadzie jak znane modele do generowania obrazów, ale wideo stanowi dużo większe wyzwanie, co czyni Sorę jednym z najbardziej zaawansowanych projektów OpenAI.

Sora była wcześniej dostępna jedynie w Stanach Zjednoczonych i kilku innych krajach spoza Unii Europejskiej. OpenAI nie podawało oficjalnych powodów tej decyzji, ale spekulowano, że mogło to być związane z europejskimi regulacjami dotyczącymi sztucznej inteligencji i ochrony praw autorskich. Co więcej, OpenAI nie ujawnia, na jakich zbiorach danych trenowano model, co od samej premiery budzi kontrowersje.

Aby korzystać z Sory, użytkownicy muszą posiadać płatną subskrypcję ChatGPT:

ChatGPT Plus pozwala na wygenerowanie do 50 filmów w rozdzielczości 480p (lub wyższej, jeśli tworzymy mniej filmów).

ChatGPT Pro daje dostęp do 10 razy większej liczby generacji.

Wszystkie filmy wygenerowane w Sorze są oznaczone znakami wodnymi oraz tagami C2PA, które mają zapobiegać dezinformacji i nadużyciom. OpenAI wprowadziło też ograniczenia dotyczące deepfake’ów i innych potencjalnie szkodliwych treści.

Sora has arrived in the EU and the UK. pic.twitter.com/vk4QynY1N8 — OpenAI (@OpenAI) February 28, 2025

OpenAI wprowadza Sorę do Europy – co to oznacza dla użytkowników?

Dotychczas użytkownicy z Polski (i nie tylko) nie mogli korzystać z Sory bez VPN-a. Teraz jednak OpenAI oficjalnie rozszerzyło dostęp do swojego narzędzia na kolejne kraje, dzięki czemu można już generować filmy bez żadnych sztuczek związanych ze zmianą lokalizacji.

Dla polskich użytkowników oznacza to jedno – nie trzeba już kombinować z VPN-em, żeby testować możliwości jednego z najbardziej zaawansowanych generatorów wideo na rynku. Jeśli masz subskrypcję ChatGPT Plus lub Pro, możesz już teraz tworzyć własne filmy generowane przez sztuczną inteligencję, wszystko za pomocą oficjalnej strony tego narzędzia.