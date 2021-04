Sony WH-1000XM4 w limitowanej edycji Silent White – praktyczne, a jakie ładne!

Jedne z najpopularniejszych słuchawek z mechanizmem aktywnej redukcji odgłosów otoczenia – Sony WH-1000XM4, właśnie doczekały się specjalnej, śnieżnobiałej edycji. Już można zamówić je w przedsprzedaży!

Sony WH-1000XM4 to idealne słuchawki dla wszystkich tych, którzy kochają muzykę, ale jeszcze bardziej kochają ciszę. Dzięki prawdopodobnie najlepszej technologii aktywnej redukcji odgłosów otoczenia na rynku sprawiają, że świat wokół użytkownika niemal dosłownie znika, pozwalając skupić się na tym, co w danym momencie najistotniejsze.

To słuchawki, które przydadzą się w szczególności osobom często korzystającym z komunikacji publicznej i pracującym w biurze typu open space. Jako że swego czasu napisałem już o nich wszystko, co miałem do powiedzenia, teraz skupię się wyłącznie na nowej, limitowanej edycji.

9.4 Ocena

Sony WH-1000XM4 Silent White – symbol ciszy i spokoju

Od dostępnych w ciągłej sprzedaży wersji kolorystycznych, Silent White różni się nie tylko śnieżnobiałym wykończeniem. Ten sam kolor zdobi również akcesoria oraz etui. Co istotne, dla lepszej ochrony koloru, Sony zdecydowało się na pokrycie limitowanej edycji dodatkową warstwą lakieru, zapewniającą zachowanie estetyki dostępnej od chwili wyjęcia z pudełka na dłuższy czas.

Sony WH-1000XM4 Silent White (źródło: Sony)

Wyjątkowa okazja, wyjątkowe słuchawki

Jak zwrócili uwagę przedstawiciele Sony, majowy debiut słuchawek zbiegnie się w czasie z 75-leciem istnienia firmy. To idealna okazja ku temu, by podkreślić, jak istotnymi dla Sony wartościami są właśnie cisza i spokój, których ucieleśnieniem ma być stosowana w WH-1000XM4 technologia ANC.

Sony WH-1000XM4 Silent White (źródło: Sony)

Już dostępne w przedsprzedaży!

Sony WH-1000XM4 Silent White dostępne są w przedsprzedaży w dniach od 20 kwietnia do 30 maja 2021 roku. Ich cena ustalona została na poziomie 1899 złotych, a pierwsi nabywcy otrzymają swoje egzemplarze w połowie czerwca. Można je nabyć w salonach i na stronie internetowej Sony Centre.