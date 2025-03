Sony WF-C710N oficjalnie. Mają kusić stylowym wyglądem i ceną

Podczas gdy fani Sony z pewnością najbardziej czekają na premierę kolejnej generacji flagowych słuchawek true wireless z logo marki, firma właśnie zaprezentowała nowy – pozycjonowany na nieco niższej i zarazem atrakcyjniejszej półce cenowej – model swoich pchełek, Sony WF-C710N. Mimo niższej ceny, słuchawki te wciąż mają oferować sporo funkcji, wysoką jakość dźwięku oraz ciekawy wygląd, zwłaszcza w jednej z wersji kolorystycznych.

Intrygujący wygląd, mocne brzmienie i długi czas pracy. Takie mają być Sony WF-C710N

Patrząc na słuchawki Sony WF-C710N możemy dostrzec najwięcej zbieżności wizualnych z poprzednią iteracją tego modelu, czyli WF-C700N, ale jest tu także odrobina podobieństw z flagowymi Sony WF-1000XM5. Najistotniejszy w tym przypadku jest jednak fakt, że konstrukcja pozostała naprawdę kompaktowa, dzięki czemu słuchawki powinny wygodnie spoczywać w naszych uszach, a etui być łatwe do schowania w każdej kieszeni.

Słuchawki dostępne są w czterech wersjach kolorystycznych – białej i czarnej, różowej oraz zdecydowanie najciekawszej, określonej jako kryształowy niebieski. Wariant ten wyróżnia się w pełni przezroczystym wykończeniem, zarówno samych słuchawek, jak i etui. Pozwala to w dużym stopniu podejrzeć całą elektronikę wewnątrz. Nie ukrywam, że spośród wszystkich wersji, właśnie ta jest w moim odczuciu najbardziej interesująca i nietypowa.

Skoro kwestię designu mamy już omówione, przejdźmy do technikaliów. Reprodukcją dźwięku w Sony WF-C710N odpowiadają 5-milimetrowe przetworniki dynamiczne. Producent nie chwali się obecnością kodeku LDAC, a więc możemy zatem przypuszczać, że go tu nie zaimplementowano, ale w zamian na pokładzie znalazł się system DSEE (Digital Sound Enhancement Engine). Odpowiada on za podnoszenie jakości odtwarzanego dźwięku w czasie rzeczywistym. Według Sony, WF-C710N mają zapewniać zrównoważoną charakterystykę brzmienia z mocnymi basami i czystymi, bliskimi wokalami.

Sony WF-C710N we wszystkich opcjach kolorystycznych | fot. materiały prasowe

Firma Sony wprost słynie z jednej z najlepszych na rynku aktywnej redukcji szumów w swoich słuchawkach. Nie dziwi więc, że również na pokładzie modelu WF-C710N nie mogło zabraknąć funkcji ANC. Za jej działanie odpowiadają podwójne mikrofony (w każdej słuchawce) wykrywające hałasy otoczenia spięte z algorytmami redukcji szumów. W drugą stronę, jest tu także tryb dźwięków otoczenia, pozwalający utrzymać kontakt z otoczeniem bez wyjmowania słuchawek z uszu.

Nie zapomniano też o prowadzeniu rozmów. Za sprawą technologii przechwytywania głosu opartej na algorytmach sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym (do którego wykorzytano ponoć aż 500 milionów próbek głosu), słuchawki mają lepiej radzić sobie z zapewnieniem niezakłóconych rozmów, niezależnie od hałasów otoczenia.

Producent obiecuje również długi czas pracy. Wedle zapewnień, przy włączonym ANC, Sony WF-C710N mają być w stanie działać nawet do 8 godzin na jednym naładowaniu, zaś etui powinno wydłużać ten czas do 30 godzin. Gdy wyłączymy redukcję hałasów, deklarowane wyniki wynoszą już do 12 godzin ciągłej pracy oraz łącznie do 40 godzin z futerałem.

Za sprawą wsparcia dla aplikacji Sony Sound Connect, użytkownicy mogą za jej pośrednictwem wygodnie dostosowywać opcje słuchawek i – co chyba w tym wypadku najważniejsze – dowolnie zmieniać ustawienia korektora brzmienia wedle preferencji dźwiękowych.

Nowe kolory znanych modeli słuchawek nausznych

Oprócz prezentacji nowych słuchawek WF-C710N, marka Sony postanowiła także odświeżyć dwa modele dostępnych już na rynku, popularnych i bardzo przystępnych cenowo modeli nausznych. Konkretniej mowa tu o kosztujących około 150 złotych WH-CH520, a także dwukrotnie droższych, ale wyposażonych już w aktywną redukcję hałasów WH-CH720N.

I, tak oto, w przypadku tańszych WH-CH520 do obecnie dostępnych wersji kolorystycznych czarnej, białej, beżowej i niebieskiej dołączają różowa oraz żółta. Oba kolory to pastelowe, delikatne odcienie.

Z kolei model WH-CH720N, dostępny do tej pory w trzech wariantach: bieli, czerni i niebieskim, będzie można kupić teraz także w subtelnym, pudrowym różu. Dzięki temu, klienci będą mieli jeszcze szerszą możliwość dopasowania kolorystyki kupowanych słuchawek do własnych upodobań.

Sony WH-CH520 (od lewej) i WH-CH720N (z prawej) | fot. materiały prasowe

Cena i dostępność słuchawek Sony WF-C710N

Słuchawki Sony WF-C710N będą dostępne w przedsprzedaży już od dzisiaj we wszystkich czterech kolorach, podobnie jak wspominane już nowe wersje kolorystyczne modeli WH-CH720N oraz WH-CH520.

Jeśli zaś chodzi o cenę premierowych WF-C710N, ta została ustalona przez Sony na około 480 złotych, natomiast – jak zaznacza producent – ostateczna, dokładna wycena, leży już w gestii sieci sklepów. Niemniej jednak, mówimy tu o dość atrakcyjnych cenowo słuchawkach, które mogą być w stanie przekonać do siebie wielu potencjalnych kupujących.

Czy Sony WF-C710N rzeczywiście okażą się być godnymi wyboru pchełkami TWS w tym dość rozległym segmencie do 500 złotych? To już okaże się w testach, które – mam nadzieję – będę miał okazję wkrótce przeprowadzić.