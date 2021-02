Smartfony Sony swój złoty okres mają już dawno za sobą, lecz wciąż starają się podbijać serca klientów na całym świecie. Idzie im to jednak dość opornie, ale działalność działu mobilnego mimo wszystko przynosi solidne zyski.

Kiedyś Sony było w segmencie smartfonów marką premium, która starała się wyznaczać trendy i nie bała się iść własną drogą. Seria Xperia Z składała się z flagowców z krwi i kości, i wyglądała oszałamiająco. Wspomniana oryginalność nie przysłużyła się jednak działowi mobilnemu – wprowadzane na rynek urządzenia zaczęły odstawać (w pejoratywnym znaczeniu tego słowa) od bezpośredniej konkurencji (która rozchodziła się jak ciepłe bułeczki) i sprzedaż zaczęła lecieć na łeb na szyję.

Xperia Z5 (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Dział mobilny Sony w trzy miesiące zarobił ponad 200 mln dolarów

Już od kilku lat sprzedaż smartfonów japońskiej marki utrzymuje się na wyjątkowo skromnym poziomie. Gdyby zniknęły z rynku, prawdopodobnie mało kto by to zauważył, przynajmniej w Polsce, bo w rodzimej Japonii pozycja firmy z pewnością jest znacznie silniejsza.

Według najnowszego raportu finansowego Sony, w trzecim kwartale 2020 roku fiskalnego, który trwał od 1 października do 31 grudnia 2020 roku, sprzedano jeden milion smartfonów, a przez dziewięć miesięcy 2020 roku fiskalnego w sumie 2,4 mln. Dla porównania, w analogicznych okresach rok wcześniej było to – odpowiednio – 1,3 mln i 2,8 mln. Wyraźnie zatem witać, że sprzedaż smartfonów Xperia znowu spadła.

Dział Mobile Communications, który zajmuje się smartfonami i usługami internetowymi oraz wchodzi w skład większej jednostki o nazwie Electronics Products & Solutions Segment, w czwartym kwartale 2020 roku kalendarzowego zaraportował sprzedaż do klientów zewnętrznych na poziomie 111,1 mld jenów i zysk operacyjny w wysokości 21,3 mld jenów, co jest równowartością nieco ponad 200 mln USD.

Co ciekawe, mimo że wartość sprzedaży rok do roku minimalnie się zmniejszyła, to jednocześnie zysk operacyjny zwiększył ponad trzykrotnie! Według Sony, przyczyniło się do tego m.in. znaczne zredukowanie kosztów operacyjnych działu Mobile Communications.

Niewykluczone, że Sony uda się w końcu odmienić los działu Mobile Communications i zamknąć 2020 rok fiskalny na plusie. Poprzedni, jak widać na powyższej grafice, zakończono ze stratą 21,1 mld jenów (~200 mln USD).