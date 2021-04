Coś się szykuje… Na polskiej stronie Sony wyciekła zapowiedź PlayStation Plus Video Pass!

Sony i Microsoft non stop ścigają się z sobą, by jak najskuteczniej zachęcić graczy do swoich usług subskrypcyjnych. Dzięki temu do takiego PlayStation Plus zawitało PS Plus Collection, które oferuje posiadaczom najnowszej konsoli Sony dostęp do aż dwudziestu najlepszych gier z PlayStation 4. Jak się jednak okazuje, japońska korporacja szykuje jeszcze więcej atrakcji dla swoich abonamentowiczów.

PlayStation Plus Video Pass – co szykuje Sony?

Nie są to co prawda oficjalne informacje od Sony, ale zapowiada się, że już wkrótce PlayStation Plus się rozrośnie. Nie myślcie tu jednak o nowych grach w PS Plus Collection, bo japońska firma szykuje PlayStation Plus Video Pass – dodatkową usługę dla abonamentowiczów, dzięki której przez rok można będzie oglądać niektóre z filmów Sony na konsolach PlayStation.

Reklama

A trzeba przyznać, że, biblioteka filmów Sony Pictures jest naprawdę obszerna. Na przedwcześnie opublikowanej grafice zobaczyć możemy plakaty trzech filmów: Venom, Zombieland: Kulki w łeb i Bloodshot z Vinem Dieselem w roli głównej.

Informacja o PlayStation Plus Video Pass na polskiej stronie PlayStation (źródło: VGC)

Co ciekawe, informacje udostępniono przedwcześnie na oficjalnej polskiej stronie PlayStation, zatem rychły debiut tej usługi jest praktycznie pewny. Na zrzucie ekranu, wykonanym przez jednego z dziennikarzy serwisu VGC, widnieje data 22 kwietnia 2021 roku – jest więc duża szansa na to, że już jutro poznamy więcej (tym razem oficjalnych) szczegółów na temat PlayStation Plus Video Pass. Sugerując się wspomnianą grafiką promocyjną, spodziewać się możemy, że PlayStation Plus Video Pass będzie dostępny w abonamencie Sony przez równy rok.

Nie byłby to pierwszy bonus dla posiadaczy PlayStation Plus. Już pod koniec 2019 roku wystartowała usługa PS Plus Rewards, dzięki której subskrybenci abonamentu Sony mogli skorzystać ze specjalnych zniżek do przeróżnych sklepów w sieci, jak i gastronomii. Niestety, Rewards po cichu zniknęło ostatnio z Polski – liczę więc, że PlayStation Plus Video Pass skutecznie wypełni tę lukę.