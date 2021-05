Play at Home powraca na PlayStation, ale w nieco odmienionej formie

Ekscytacja, jaką wywołuje hasło „darmowe”, jest dzisiaj w branży gier fenomenem nieopisanym. PlayStation doskonale zdaje sobie z tego sprawę i powraca z inicjatywą Play at Home. Ta przyciągnęła przed konsole mnóstwo graczy, bowiem w jej ramach udostępniono za darmo takie hity, jak Ratchet & Clank (2016) czy edycję kompletną Horizon: Zero Dawn. Tym razem gracze dostaną jednak nie darmowe gry, tylko mnóstwo związanych z nimi bonusów.

Tylko najpopularniejsze gry w Play at Home

Destruction AllStars, NBA 2K21, Rocket League – to tylko przykłady gier, w jakich pojawią się darmowe bonusy w ramach Play at Home. Już od 17 maja 2021 roku gracze będą mogli pobierać bezpłatnie kontent do wielu gier sieciowych, który z pewnością umili czas podczas zabawy w domu. Spójrzcie tylko na niniejszy wykaz:

Reklama

Jak widzicie na załączonym obrazku, w Play at Home tym razem mnóstwo walut do gier sieciowych oraz przedmiotów kosmetycznych. Dla mnie nuda, ale jak przypomnę sobie zbieractwo w Crash Team Racing: Nitro-Fueled, to rozumiem atrakcyjność oferty (źródło: PlayStation Blog)

Warto też wspomnieć o tym, że 20 maja 2021 roku dodatkowo zostanie odpalony bonus dla graczy Call of Duty: Warzone. Dlaczego tylko ten element został przeniesiony na inny dzień? Nie mam bladego pojęcia, ale rzućcie okiem:

Play at Home mi przypomina, że już minął rok od ostatniego Call of Duty w PlayStation Plus. Darmowe strzelanie, to były czasy! (źródło: PlayStation Blog)

Ostatni dzwonek na zdobycie Horizon: Zero Dawn Complete Edition!

Autorzy wpisu na blogu PlayStation przypominają, że powoli zbliża się ostatni dzwonek na otrzymanie bezpłatnej kopii Horizon: Zero Dawn Complete Edition. Przygodę Aloy możecie dopisać do swojej biblioteki tytułów maksymalnie do godziny 05:00 15 maja, więc nie pozostało wiele czasu.

Warto też zaznaczyć, że wszystkie opisywane bonusy w grach są dostępne do godziny 08:59 7 czerwca br. Być może w tym wypadku to pora, abym i ja rzucił okiem na swoją bibliotekę gier i poszukał jakiejś gorącej akcji online? Zobaczymy, ale jak za darmo, to warto brać wszystko.