To już dziś! Horizon Zero Dawn Complete Edition dostępne do pobrania za darmo na PlayStation 4 i 5

Już od połowy marca wiedzieliśmy, że Horizon Zero Dawn Complete Edition niebawem będzie dostępne za darmo dla każdego posiadacza PlayStation 4 i PlayStation 5. Właśnie nadszedł ten dzień! Szykujcie swoje konsole, Aloy nadchodzi!

Horizon Zero Dawn Complete Edition za darmo

Myślę, że nie skłamię pisząc, że Horizon Zero Dawn to według wielu graczy jeden z najlepszych tytułów ekskluzywnych Sony w ósmej generacji konsol. Gra ta zachwycała — w mojej opinii — przede wszystkim fenomenalną oprawą graficzną, która nawet i dziś, grubo trzy lata po swojej premierze, nadal robi wrażenie. Obiektywnie również reszta elementów gry trzymała wysoki poziom, dzięki czemu dzieło studia Guerrilla Games odniosło spory sukces na rynku.

Mnie samemu przygody Aloy średnio przypadły do gustu za pierwszym razem, ale dam tej grze jeszcze jedną szansę — w końcu tak wysokie oceny graczy i recenzentów nie biorą się znikąd. Warto też zauważyć, że mamy tu do czynienia z wersją kompletną gry, tak więc znajdziemy tu nie tylko podstawową wersję Horizon Zero Dawn, ale i świetnie przyjęty dodatek The Frozen Wilds, a także kilka innych, pomniejszych, cyfrowych dodatków. Tytuł ten ma pełną polską wersję językową.

Horizon Zero Dawn Complete Edition dostępna jest już dostępna do pobrania ze sklepu Sony od wczesnych godzin porannych. Promocja ta zakończy się dopiero 15 maja, tak więc jest jeszcze czas na przypisanie sobie grę te do konta — pamiętajcie, że możecie to zrobić również przez przeglądarkę na komputerze.

W pewnym sensie darmowe Horizon Zero Dawn traktować możemy jako akcję promocyjną, ponieważ już pod koniec tego roku (jeśli oczywiście nie dojdzie do żadnego opóźnienia) twórcy zafundują nam drugą odsłonę przygód Aloy. Co ciekawe, Horizon Forbidden West zmierza nie tylko na PlayStation 5, ale i PlayStation 4 – szykuje się więc ambitne pożegnanie z konsolą ósmej generacji Sony!