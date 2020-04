Sony zaprzeczyło samo sobie – właśnie opublikowało nową aktualizację oprogramowania dla PlayStation 3

Pożegnanie siódmej generacji konsol mimowolnie w końcu będzie miało miejsce, choć zanosi się na to, że nie tak szybko, jak byśmy się tego spodziewali. Nie minął nawet tydzień odkąd poinformowaliśmy Was o kolejnych przejawach kończenia wsparcia dla PlayStation 3, a Sony już zdążyło mocno zreflektować się w oczach graczy.

Aktualizacja 4.86 dla konsoli PlayStation 3 już dostępna do pobrania

PlayStation 3 przeszło już bardzo długą drogę zarówno jako konsola, jak i urządzenie multimedialne. Ponad dekada ciągłych aktualizacji, poprawiania obecnych funkcji i wprowadzania nowych to naprawdę długi okres wsparcia i wychodzi na to, że jeszcze nie dobiegł on końca.

Wczoraj na serwerach PlayStation pojawiła się aktualizacja o numerze 4.86. Według producenta, ma ona na celu poprawienie stabilności konsoli i tak naprawdę poza tym nic więcej na jej temat nie wiadomo. Nie opublikowano żadnych konkretniejszych opisów wprowadzonych usprawnień, ani w żaden sposób nie skomentowano bezpośrednio celu wprowadzenia łatki wpływającej jedynie na stabilność systemu, którego używa już dosłownie garstka osób.

Aktualizację można pobrać bezpośrednio z poziomu konsoli bądź poprzez kliknięcie stosownego odnośnika na tej stronie i przesłanie pliku na konsolę za pomocą dysku na USB. Jej pominięcie może spowodować utrudnienie lub nawet niemożność korzystania z jakichkolwiek jej funkcji, w tym tych nie wymagających połączenia z siecią PlayStation Network.

Nie ma co liczyć na wieczne życie PS3

Choć mogłoby się wydawać, że kolejne, nawet nieliczne aktualizacje konsoli świadczą o potencjale na przedłużenie jej życia w świadomości fanów, to niestety prawda jest zgoła inna.

Takie aktualizacje z reguły poza opisywaną poprawą stabilności skupiają się na zaktualizowaniu zabezpieczeń konsoli i tym samym zagwarantowanie sobie dalszego wsparcia producentów niektórych aplikacji (na przykład Netflix) oraz walkę z piractwem.

Ponad rok temu Sony zrezygnowało z kontynuacji usługi PlayStation Plus dla PlayStation 3, kolejne studia zamykają serwery swoich gier na konsoli, a aktualizacje pojawiają się już bardzo, ale to bardzo sporadycznie. Czasy, kiedy będziemy musieli oficjalnie pożegnać siódmą generację konsol, są już zdecydowanie bliżej niż mogłoby się wydawać.

Źródło: Sony, własne

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!