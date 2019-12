Xiaomi zapowiada nowy smartwatch Watch Color. Oficjalna premiera za kilka dni

Kilka tygodni temu Xiaomi zaprezentowało pierwszy smartwatch z systemem Wear OS by Google – Xiaomi Mi Watch. Jeszcze przed końcem 2019 roku producent zapowiedział rychłą premierę kolejnego inteligentnego zegarka – Xiaomi Watch Color.

Smartwatch jest dość szerokim pojęciem – zwykło się tak nazywać wszystkie zegarki, które oferują jakiekolwiek funkcje „smart”, tzn. przekazywanie powiadomień o przychodzących połączeniach i SMS-ach oraz nowych zdarzeniach w aplikacjach na sparowanym smartfonie, a także monitorowanie aktywności fizycznej użytkownika. Zdecydowana większość nie jest jednak w pełni autonomiczna – modeli, które są w stanie działać całkowicie samodzielnie bez konieczności połączenia z inteligentnym telefonem jest niewiele (Xiaomi Mi Watch się do nich zalicza).

Na razie nie wiadomo, jak będzie w przypadku Xiaomi Watch Color, ponieważ producent nie ujawnił żadnej informacji na temat zainstalowanego na tym smartwatchu oprogramowania. W jego przypadku skupiono się przede wszystkim na designie. Zegarek ma okrągłą kopertę, w której umieszczono kolorowy wyświetlacz z opcją wyświetlania przeróżnych tarcz, a także kolorowe paski. Xiaomi zapowiedziało możliwość wyboru aż 1540 kombinacji, aby każdy zainteresowany mógł wybrać taką, jaka mu się spodoba.

Za Xiaomi Watch Color odpowiedzialna będzie podmarka MIJIA, więc nie wiadomo, czy smartwatch trafi do sprzedaży poza Chinami. Jak można wywnioskować z opublikowanych przez firmę materiałów promocyjnych, model ten kierowany ma być przede wszystkim do młodych osób, ale z pewnością zainteresują się nim także nieco starsi wiekiem użytkownicy, bowiem zegarek ma dość uniwersalny design.

Xiaomi Watch Color zadebiutuje już za kilka dni, a konkretniej w najbliższy piątek, 3 stycznia 2020 roku. Na razie nie znamy dokładnej specyfikacji tego smartwatcha ani jego ceny i prawdopodobnie będziemy musieli poczekać na te informacje do oficjalnej premiery. Wówczas producent zdradzi też szczegóły na temat dostępności zegarka, ale raczej nie powinniśmy się go spodziewać w Polsce. Możemy być natomiast pewni, że na początku 2020 roku do Polski trafi Xiaomi Mi Watch, gdyż producent potwierdził, że ma być on dostępny w Europie.

