Hammer Watch 2 to smartwatch z wojskową wytrzymałością w niskiej cenie

Smartwatch Hammer Watch 2 to propozycja polskiej firmy mPTech, która łączy solidność wykonania i wytrzymałość. Dzięki certyfikatom militarnym i wytrzymałej obudowie, smartwatch ten oferuje więcej niż tylko monitoring zdrowia i aktywności, a to wszystko w przystępnej cenie.

Smartwatch, który obiecuje wytrzymałość i niezawodność niemal w każdych warunkach

Hammer Watch 2 został zaprojektowany z myślą o użytkownikach wymagających solidności i trwałości. Wyposażony w obudowę z włókna szklanego oraz bezel z tytanu, zegarek spełnia wymagania wojskowego certyfikatu MIL-STD-810H, który gwarantuje odporność na ekstremalne temperatury, wstrząsy oraz wilgoć. Dodatkowo wodoodporność na poziomie 5 ATM sprawia, że urządzenie świetnie sprawdza się nawet podczas intensywnych aktywności w trudnych warunkach pogodowych.

Smartwatch został wyposażony w pokryty szkłem Gorilla Glass wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,5 cala i rozdzielczości 466×466 px. Miałem okazję testować Hammer Watch Plus i pamiętam, że wyświetlacza był mocnym punktem tego urządzenia. Technologia LTPO pozwala na inteligentne zarządzanie zużyciem energii, a funkcja Always on Display umożliwia stały podgląd najważniejszych informacji bez zbędnego obciążania baterii. Dzięki akumulatorowi o pojemności 530 mAh, Hammer Watch 2 oferuje, jak chwali go producent, ponad dwa tygodnie pracy w trybie zegarka, co czyni go idealnym towarzyszem długich wyjazdów czy wypraw w teren.

Producent wyposażył urządzenie w dwuzakresowy moduł GPS zapewniający precyzyjne śledzenie lokalizacji. Dodatkowe funkcje, takie jak kompas, wysokościomierz czy latarka z białym i czerwonym światłem, jeszcze bardziej zwiększają wszechstronność urządzenia.

Hammer Watch 2 (źródło: mPTech)

Zdrowie, aktywność i niska cena

Hammer Watch 2 to nie tylko wytrzymałość. Urządzenie oferuje rozbudowane funkcje monitorujące zdrowie i aktywność fizyczną. Dzięki czujnikom do pomiaru pulsu, saturacji krwi, poziomu stresu oraz jakości snu, użytkownicy mogą na bieżąco analizować swój stan zdrowia.

Zegarek obsługuje aż 60 trybów sportowych, umożliwiając śledzenie aktywności, takich jak bieganie, jazda na rowerze czy trekking. Intuicyjna nawigacja za pomocą obrotowej koronki i dwóch przycisków sprawia, że korzystanie z urządzenia jest wyjątkowo proste. Aplikacja Hammer App pozwala na szczegółową analizę danych dotyczących aktywności oraz personalizację ustawień zegarka.

Hammer Watch 2 wyróżnia się także ceną. Standardowy model dostępny jest za 549 złotych. Dla miłośników militarnego stylu dostępna jest również limitowana edycja Military Edition za 599 złotych. W zestawie znajdziemy dodatkowo nylonowy pasek, który można łatwo wymienić na inny.