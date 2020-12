Powiedzielibyście, że ten smartwatch kosztuje 120 złotych? Bo nie wygląda

Smartwatche chińskich marek mają tę zaletę, że są tanie, a często wcale nie wyglądają, jakby były kilkukrotnie tańsze od urządzeń największych producentów. Podobnie jest w przypadku nowego zegarka Cubot C3 – wygląda jak sprzęt z najwyższej półki, a kosztuje zaledwie 120 złotych.

Specyfikacja Cubot C3. Co oferuje ten smartwatch?

Patrząc przez pryzmat innych smart-zegarków, które są już dostępne na rynku, Cubot C3 na ich tle zdecydowanie się wyróżnia, ponieważ ma większą, bardziej „kanciastą” obudowę. Warto tu zauważyć, że nie jest ona wykonana z tworzywa sztucznego, tylko z ze stali nierdzewnej, a więc solidnego i trwałego materiału.

Wyświetlacz jest jednak okrągły i ma średnicę 1,3 cala oraz rozdzielczość 240×240 pikseli. Ekran wykonany jest w technologii TFT LCD, ale trudno by było oczekiwać w takiej cenie panelu AMOLED.

źródło: Cubot

W dodatku Cubot przygotował aż dwie wersje swojego smartwatcha, co wśród tanich smart-zegarków jest dość rzadko spotykane. Klienci dostaną do wyboru czarną i szarą. Ponadto z udostępnionych przez producenta materiałów wynika, że użytkownicy otrzymają w komplecie drugi pasek (wszystkie wykonane są z silikonu). Nie zabraknie też kabelka do ładowania.

źródło: Cubot

Warto też dodać, że obudowa smartwatcha jest wodoszczelna (do 5 ATM) i można go zanurzyć na głębokość do 50 metrów. Cubot C3 oferuje również monitorowanie 10 różnych aktywności fizycznych (wykonywanych zarówno stacjonarnie, jak i w terenie), a także standardowe funkcje liczenia kroków, spalonych kalorii i przebytego dystansu.

Na pokładzie tego smartwatcha naturalnie nie zabrakło również pulsometru z możliwością stałego pomiaru. Dodatkowymi udogodnieniami są też funkcje monitorowania snu, kontrolowania odtwarzacza muzyki w sparowanym smartfonie i odrzucania połączeń przychodzących z poziomu zegarka.

źródło: Cubot

Specyfikacja Cubot C3 obejmuje także akumulator o pojemności 260 mAh. Według deklaracji producenta, wystarczy to na 15 dni „normalnego użytkowania”, ale czas może wydłużyć się nawet do 25-30 dni w trybie standby.

Cena Cubot C3

Smartwatch oficjalnie zadebiutował właśnie dziś i jest już dostępny w oficjalnym sklepie internetowym marki Cubot, gdzie trzeba za niego zapłacić 27,27 euro, co jest równowartością ~120 złotych. Co ciekawe, można zapłacić szybko i wygodnie m.in. Apple Pay. Producent oferuje wysyłkę kurierem DHL lub pocztą.