Czekasz na smartfony z serii Oppo Reno 5? Zobacz jak będą wyglądały i co zaoferują

Pierwszy smartfon z linii Oppo Reno zadebiutował w kwietniu 2019 roku, a dzisiaj, niespełna dwa lata później, oficjalnie poznajemy piąte wcielenie tej serii. Chiński producent odkrył bowiem karty i zdradza nam wygląd oraz część specyfikacji nachodzących modeli Oppo Reno 5 i Oppo Reno 5 Pro.

Wygląd bez rewolucji

Jeśli podobała Wam się linia Oppo Reno 4, to z pewnością podobnie będzie w przypadku piątej serii. Na oficjalnej stronie producenta znajdziemy grafiki przedstawiające nadchodzące urządzenia.

Jak możemy zobaczyć, nie ma tutaj żadnej rewolucji w stosunku do poprzedników. Oba ujawnione modele wyglądają podobnie – ich tył będzie wykonany ze szkła, gdzie znajdzie się również wyspa na aparaty, a bezramkowy ekran będzie skrywał drobne wycięcie na aparat w lewym górnym rogu. Zasadniczą różnicą w wyglądzie ma być jednak front. Podstawowy wariant będzie miał płaski wyświetlacz, podczas gdy wersja Pro będzie dysponowała zakrzywionym panelem.

Smartfony mają być dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: Galaxy Dream/Starry Dream (matowy, jasnopastelowy gradient), Aurora Blue (matowy, niebieski gradient) i Moonlight Black (czarny). Warianty gradientowe mają być wykonane przy użyciu techniki Reno Glow 2.0, która ma gwarantować ciekawe efekty wizualne, a także zyskać miłą w dotyku fakturę.

Specyfikacja nie zaskakuje

O ile Oppo niekoniecznie chciało zdradzić coś więcej niż tylko wygląd, o tyle chiński sklep JD wprowadził możliwość rezerwacji urządzeń. W związku z tym wiemy co nieco na temat tego, co może znaleźć się na ich pokładzie.

Oczywiście cała seria piąta będzie wspierała łączność 5G i AMOLEDowe ekrany o podwyższonym odświeżaniu do poziomu 90 Hz. Nie powinno to akurat nikogo dziwić, wszak są to cechy, które będą musiały się pojawiać w każdym smartfonie chcącym się liczyć w 2021 roku. Obie propozycje mają też być dostępne w dwóch wariantach pamięci: 8 GB/128 GB i 12 GB/256 GB (pamięć operacyjna RAM/pamięć wewnętrzna ROM).

Nie zabraknie również szybkiego, 65-watowego ładowania, które powoli staje się wyróżnikiem urządzeń należących do BBK Electronics czyli sztandarowych smartfonów pokroju Oppo Reno 4 Pro, OnePlus 8T czy Realme 7 Pro. Zarówno model podstawowy Reno 5, jak i Reno 5 Pro, mają otrzymać główny aparat o wielkości 64 Mpix oraz przednią kamerkę o wielkości 32 Mpix, na których temat niestety nie wiemy nic więcej.

Oficjalnie nie ma informacji o tym, jaki procesor znajdzie swoje miejsce w nachodzących smartfonach. Mówi się, że Oppo Reno 5 będzie napędzany dobrze znanym Snapdragonem 765G. Z kolei sercem Oppo Reno 5 Pro ma być układ Dimensity 1000+. Na tym jednak nie koniec. Spekuluje się również pojawienie się Oppo Reno5 Pro+, w którym miałby się znaleźć Snapdragon 865, choć na jego temat nie wiemy kompletnie nic, gdyż nie pojawił się on póki co w żadnej oficjalnej zapowiedzi.

Kiedy i za ile?

Nowe urządzenia mają zadebiutować, zgodnie z tym co zapowiedziało Oppo, już 10 grudnia. Nie wiadomo czy wraz z premierą ruszy też sprzedaż, ale w sklepie JD można dokonywać rezerwacji właśnie do tego dnia. Może to wskazywać, że wtedy ma rozpocząć się regularna sprzedaż.

Nie znamy też cen, ale pojawiają się plotki, że urządzenia powinny startować od 2999 juanów (~1700 złotych) za model podstawowy Reno 5 i 3799 juanów za model Reno 5 Pro (~2150 złotych). Warto zauważyć, że sporo w tym wszystkim spekulacji, więc nie pozostaje nam nic innego jak poczekać do 10 grudnia, aż Oppo ujawni nam więcej szczegółów.