Microsoft ogłasza aktualizację systemu Windows 11. Sprowadza się do jednego drobiazgu

Microsoft stara się nie pozostawiać użytkowników systemu Windows 11 z poczuciem, że firma o nich nie dba. Jest wręcz przeciwnie – co chwilę pojawiają się jakieś dodatki, które mogą usprawnić pracę i uprzyjemnić korzystanie z oprogramowania. Właśnie ogłoszono nowy pakiet poprawek.

Niewielka aktualizacja systemu Windows 11

Potężny zestaw aktualizacyjny, który można pobierać na komputery od końca września 2023 roku, miał być pierwotnie dostępny dopiero teraz. Microsoft postanowił jednak zaprezentować sporo rzeczy w formie zapowiedzi. Wrześniowa aktualizacja zawierała nowego asystenta Windows Copilot (niedostępnego na razie w naszym regionie, choć da się go uruchomić), oparte na sztucznej inteligencji funkcje programu Paint (na te czekamy), obsługę globalnego oświetlenia diod RGB dla akcesoriów (z poziomu panelu ustawień), zmodernizowanego Eksploratora plików i kilka innych usprawnień.

Na sam koniec października Microsoft ogłosił rozpoczęcie rozsyłania najnowszej aktualizacji Windowsa 11. Zawiera ona wszystkie nowości charakterystyczne dla poprzedniego dużego pakietu funkcji, znanego jako 22H2, a także dodaje kilka innych, pomniejszych rzeczy.

Aktualizacja, oznaczona jako 23H2 może być już widoczna w sekcji Windows Update na Waszych komputerach. U mnie jeszcze się nie wyświetliła, ale to pewnie tylko kwestia czasu.

Rozmowy zamieniają się w Teamsy

Świeży system Windows 11 ma na pasku zadań kilka domyślnie przypiętych tam ikon. Jedną z nich są Rozmowy, widoczne obok pola wyszukiwania oraz przycisku odpowiedzialnego za Widok zadań. Przyjmują postać fioletowego symbolu kamery.

Program ten był do tej pory głęboko zintegrowany z systemem – do tego stopnia, że nie dało się go szybko usunąć z Paska zadań posługując się kliknięciem na niego prawym przyciskiem myszy. Trzeba było „na piechotę” udać się do ustawień paska i tam odnaleźć przełącznik pozwalający ukryć ikonę.

Sama przydatność aplikacji była dyskusyjna. Z jednej strony mocno związano ją z Microsoft Teams, ale z drugiej strony umożliwiała kontaktowanie się tylko z tymi osobami, które widniały w naszej książce adresowej. Nie można było – przykładowo – rozpocząć czatu z współpracownikami z Teamsów, których mieliśmy na kanałach komunikacyjnych w pracy, na „pełnej” wersji Microsoft Teams.

Teraz skrót Rozmowa zyska więcej sensu – po prostu zostanie podmieniony na Teamsy. Umożliwi szybką komunikację ze znajomymi, bez konieczności przelikiwania się przez mniej lub bardziej wygodne okna – bezpośrednio z poziomu Paska zadań.

Oprócz powyższego, niewielką zmianę znajdziemy w panelu Ustawień, w sekcji Aplikacje. Część z nich zyska etykietę „System” i zostanie przeniesiona na oddzielną listę komponentów systemu Windows 11. Chodzi o takie apki jak Microsoft Store, Game Bar, Łącze z telefonem czy Porady, wskazówki i sugestie.