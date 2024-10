Kostka zamiast chmury? Pomysł Patriot to coś więcej niż pendrive

Korzystając z rozwiązań chmurowych część osób prędzej czy później zmierzy się z pewnym problemem – dostęp do dodatkowych gigabajtów wolnego miejsca kosztuje i najczęściej nie jest to opłata jednorazowa. Z pomocą przychodzi jednak Patriot i iLuxe Cube.

O co chodzi z Patriot iLuxe Cube?

Najprostszym opisem iLuxe Cube byłoby nazwanie go „chmurą offline”. Domyślam się jednak, że w ten sposób mógłbym narazić się na pośmiewisko – „kolego, a chmura bez internetu to nie będzie po prostu pamięć zewnętrzna?”. Nazywanie nowego produktu Patriot pendrivem wymyślonym na nowo nie do końca jednak oddaje, co ta kostka potrafi.

Patriot iLuxe Cube (Źródło: Patriot)

iLuxe Cube łączy możliwość ładowania i tworzenia kopii zapasowych bez stosowania rozwiązań chmurowych. Wystarczy, że wepniecie go pomiędzy ładowarkę, a kabel zasilający, aby rozpocząć proces archiwizacji. Nad wszystkim czuwa inteligentna technologia, przesyłająca tylko to, co nie zostało wcześniej zarchiwizowane, dzięki czemu łatwiej jest zarządzać wolną przestrzenią na dysku. Zapisane dane nie są przy tym pozbawiane metadanych pokroju daty, godziny czy tagów lokalizacyjnych. Całość przesyłana jest w standardzie USB 3.2 Gen 1.

Co więcej, nie jest to rozwiązanie wyłącznie dla jednej osoby. Sprzęt umożliwia tworzenie folderów przypisanych do konkretnych ID z kopią zapasową, bez skutku ubocznego w postaci duplikowanych danych. Nad bezpieczeństwem plików i niezawodnością kości pamięci czuwa technologia H2+ oraz funkcja Trusted Circle, która pozwala zarządzać uprawnieniami do udostępniania danych.

Patriot iLuxe Cube (Źródło: Patriot)

Wady Patriot iLuxe Cube

Z opisu produktu wynika, że na obecną chwilę można wskazać dwa minusy związane z chmurą-kostką. Pierwsza to fakt, właściciele Androida muszą póki co obejść się smakiem. Jest ona certyfikowana zgodnie ze standardem Apple MFi i współpracuje z systemami:

iOS 12 (i nowszymi),

macOS 10.x (oraz nowszymi),

Windows XP (i nowszymi),

Druga kwestia – nie wiadomo, jaką cenę przewiduje Patriot za iLuxe Cube – wiemy tylko, że na start otrzymamy do wyboru kostki o pojemnościach 128, 256, 512 GB i 1 TB. Trzeba jednak przyznać, że taki „wypasiony pendrive”, którego można wrzucić do torby, wyjechać na drugi koniec świata i z łatwością zarchiwizować zdjęcia z podróży bez potrzeby szukania dostępu do internetu to rozwiązanie, które z pewnością znajdzie swoich amatorów.