Jeden z najbardziej opłacalnych smartfonów Samsunga dostaje lepszą wersję – oto Galaxy M21s

Samsung Galaxy M21 to smartfon, który wielokrotnie pojawiał się w rankingach najbardziej opłacalnych urządzeń w okolicach 1000 złotych. Koreańczycy zaprezentowali jego ulepszoną wersję – Galaxy M21s.

Samsung Galaxy M21s z lepszym aparatem

Samsung Galaxy M21 jest naprawdę solidną, godną przemyślenia propozycją w swoim przedziale cenowym. Tomek w swojej recenzji wymieniał wiele jego zalet, które tym bardziej były widoczne, im częściej przypominaliśmy sobie startową, nieprzesadzoną cenę tego urządzenia, wynoszącą 999 złotych. Przyszedł czas na jego następcę.

Samsung Galaxy M21s

Galaxy M21s bierze wszystko to, co dobre w poprzedniku, i dorzuca do tego drobne poprawki, sprowadzające się głównie do odświeżonego zestawu aparatów. W Galaxy M21 mieliśmy potrójny moduł z matrycami 48 Mpix, 8 Mpix i 5 Mpix. W nowej edycji główny sensor zastąpiono matrycą 64 Mpix. Z przodu również zaszły zmiany – zdjęcia otrzymane frontową kamerą będą miały rozdzielczość 32 Mpix (a nie 20 Mpix, jak wcześniej).

Samsung Galaxy M21 fot. Tomasz Szwast / Tabletowo.pl

Reszta bez zmian

Inne elementy specyfikacji są już znane. Wśród specyfikacji wymieniany jest ten sam ekran AMOLED 6,4″ Full HD+, niezmieniony procesor Exynos 9611, 4 GB RAM, 64 GB pamięci wewnętrznej i doskonała bateria 5000 mAh. Nadal ładuje się z mocą 15 W, więc nie ma żadnego przyspieszenia.

Samsung Galaxy M21s został wyceniony na 1529 brazylijskich dolarów, co daje równowartość 1070 złotych. Zobaczymy, czy smartfon ten trafi do Polski. Jeśli tak – zapewne będzie nieco droższy niż Galaxy M21 w dniu premiery w naszym kraju.