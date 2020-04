Samsung Galaxy M21, ten z baterią 6000 mAh i ekranem AMOLED, będzie dostępny w Polsce

Samsung wprowadzi do Polski udany model smartfona, którego nazwał „potworem” i „wojownikiem”. To szumne określenia dla Galaxy M21, ale jak spojrzymy na sporą pojemność baterii w tym urządzeniu ze średniej półki, to zaczynamy rozumieć, dlaczego je wybrano.

Aktualnie na rynku smartfonów walczy się głównie o najlepsze aparaty. Kiedyś producenci przerzucali się coraz większą ilością pamięci RAM, wynikami benchmarków czy tym, jak bardzo cienki jest ich telefon. Był też moment, gdy każdy z nich miał w ofercie przynajmniej jeden model z ogromną baterią, a niektórzy potrafili poświęcać im całą linię sprzętową. To były czasy. Samsung pozwoli nam do nich wrócić, przynajmniej na chwilę.

Galaxy M21 z baterią 6000 mAh

Przy ekranie Full HD sAMOLED o przekątnej 6,4 cala, akumulator 6000 mAh wygląda bardzo dobrze. Inni producenci nie są skłonni montować w smartfonach tak pojemnych ogniw, sugerując się zbyt dużym wpływem na gabaryty urządzenia i jego wagę. Bateria na pewno odegrała pewną rolę, jeśli chodzi o grubość Samsunga Galaxy M21, ale nie bije też tym żadnego rekordu. Jego wymiary to 159×75,1×8,9 mm, zaś waga – 188 g.

Smartfon będzie wyposażony w procesor Exynos 9611, który pojawił się ostatnio w tablecie Galaxy Tab S6 Lite. Jest to typowy układ dla nieco słabszych urządzeń średniej półki. Spokojnie poradzi sobie z zarządzaniem 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej, w jakie będzie wyposażona wersja Galaxy M21 sprzedawana w Polsce.

Urządzenie zaoferuje także potrójny aparat główny:

48 Mpix, z przysłoną 2.0, 26 mm, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF

8 Mpix, ultraszerokokątny 123° z przysłoną f/2.2, 12 mm, 1/4.0″, 1.12µm

5 Mpix, jako czujnik głębi z przysłoną f/2.2

Moduł kamery umożliwi nagrywanie wideo w 4K oraz w trybie zwolnionego tempa. Z przodu znajduje się aparat 20 Mpix (f/2.0).

Dostępność w Polsce

Jak przekazał polski oddział Samsunga, Galaxy M21 będzie dostępny w naszym kraju na przełomie kwietnia i maja. Nie podano jeszcze żadnych cen. Przypomnę tylko, że wersja przygotowana na rynek indyjski startowała z ceną 12999 rupii, czyli w bezpośrednim przeliczeniu około 720 zł. W naszym kraju za smartfon z pewnością zapłacimy więcej.

źródło: informacja prasowa

