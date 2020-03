Tak może wyglądać Xiaomi Redmi Note 9 Pro – cztery aparaty główne i otwór w ekranie

Ktoś kiedyś powiedział, że kwestia estetyki w smartfonach Xiaomi to podrzędna sprawa, póki są one zauważalnie tańsze od innych urządzeń o podobnej specyfikacji. Ostatnio ceny chińskich urządzeń nie odbiegają już tak mocno od konkurencji i tendencja ta będzie się pogłębiać. Czy zatem Redmi Note 9 Pro urzeknie nas także swoją urodą?

Wczoraj wiceprezes Xiaomi, Manu Kumar Jain, opublikował na Twitterze zapowiedź konferencji firmy, na której zobaczymy Redmi Note 9 i Redmi Note 9 Pro. Na dołączonej grafice widać zarys układu aparatów głównych. Wynika z niej, że w nowych smartfonach na pewno będziemy mieli do czynienia z poczwórnym zestawem kamer, ułożonym w formę kwadratowej wysepki. Czyli coś, co widzieliśmy już nie raz i nie dwa.

Behold the answer to the most awaited question of 2020. Yes, the next #RedmiNote launches on March 12! 😎

Brace yourselves because #ProCamerasMaxPerformance is going to be nothing like you've ever seen before! 👊

RT with #ILoveRedmiNote to share this EPIC moment.#Xiaomi ❤️️ pic.twitter.com/NDwPjW9Wwh

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) March 2, 2020