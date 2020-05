Redmi K30 5G wkrótce w nowej, „ekstremalnej” wersji

Redmi K30 jest już dostępny w dwóch wersjach (a właściwie nawet trzech, jeśli uwzględnić Redmi K30 Pro). Wkrótce Xiaomi wprowadzi jednak na rynek kolejną, która ma być „ultraszybka” i „ekstremalna” za sprawą zupełnie nowego procesora Qualcomm Snapdragon.

Redmi K30 zadebiutował 10 grudnia 2019 roku w dwóch wersjach: z modemem 5G oraz bez niego. Ta ostatnia została później wprowadzona do Indii jako POCO X2. Do rodziny, w marcu 2020 roku, dołączył jeszcze Redmi K30 Pro, który w Europie sprzedawany będzie pod zmienioną nazwą – POCOPHONE F2 Pro (jego premiera, co już oficjalnie potwierdził producent, zaplanowana jest na 12 maja).

Redmi K30 5G Speed / Extreme Edition

Jak się okazuje, dzień wcześniej (tj. 11 maja 2020 roku) w Chinach zadebiutuje kolejna wersja Redmi K30 5G, która w nazwie będzie miała dopisek „Speed Edition” (choć Redmi używa też określenia „Extreme Edition”). Jak deklaruje producent, ma ona zaoferować wyższą wydajność niż pierwowzór z procesorem Qualcomm Snapdragon 765G z grafiką Adreno 620.

Wspomniany przed chwilą układ aktualnie jest najwydajniejszą platformą mobilną z serii Snapdragon 700. Wydawałoby się, że w takim przypadku Redmi powinno zastosować procesor z topowej linii Snapdragon 800, ale wszystko wskazuje na to, że tak się nie stanie.

Zamiast tego, jak podaje chiński sklep JD.com, który umieścił już na swojej stronie model Redmi K30 5G Extreme Edition, na pokładzie tego smartfona znajdzie się niezaprezentowany jeszcze procesor Qualcomm Snapdragon 768G. Na razie nie wiadomo, jakie usprawnienia względem Snapdragona 765G on zaoferuje, ale oznaczenie raczej nie wskazuje na ogromny skok wydajnościowy.

Sklep JD.com ujawnił również, że Redmi K30 5G Extreme Edition zostanie wyposażony w wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 120 Hz i poczwórny aparat z głównym sensorem o rozdzielczości 64 Mpix oraz 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Co ciekawe, smartfon określany jest jako „gamingowy” i zapewne właśnie to będzie podkreślanie w komunikacji marketingowej.

Na razie cena Redmi K30 5G Extreme Edition nie jest znana, ale można przypomnieć, że Redmi K30 5G w podobnej konfiguracji kosztuje aktualnie w Chinach 2199 juanów (o 100 juanów mniej niż w dniu premiery).

Źródło: Redmi Weibo, GizmoChina