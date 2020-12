Ten Oppo Reno 5 może i nie ma modemu 5G, ale i tak ma wiele do zaoferowania

Zupełnie nie rozumiem, dlaczego Oppo w tak szybkim tempie wprowadza na rynek kolejne generacje serii Oppo Reno, ale w przypadku modelu Oppo Reno 5 4G można się nawet z tego cieszyć, ponieważ to bardzo ciekawy smartfon, który ma wiele do zaoferowania.

Grudzień przyniósł nam premierę Oppo Reno 5 i Oppo Reno 5 Pro oraz Oppo Reno 5 Pro+ i myśleliśmy, że do końca roku Oppo już nie pokaże żadnego nowego smartfona z tej serii, a tymczasem rzutem na taśmę zaanonsowało jeszcze Oppo Reno 5 4G. Co prawda producent nie dodaje dopisku „4G” w nazwie, ale gwoli ścisłości wypada nam go jednak dodać, żeby była jasność.

Oppo Reno 5 4G oferuje bardzo dobrą specyfikację i mnóstwo możliwości

Przyznaję, że Oppo mnie trochę irytuje tempem wydawania kolejnych generacji serii Reno, ponieważ nie widać znaczącego progresu pomiędzy nimi, jednak życzyłbym sobie (a raczej klientom w Polsce), aby mogli kupić ten model. Bo oprócz braku modemu 5G nic poważniejszego nie można mu zarzucić.

Smartfon wyposażono w wyświetlacz AMOLED, który ma przekątną 6,4 cala i rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 piksele (proporcje 20:9) oraz funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i próbkowania dotyku z częstotliwością do 180 Hz. Ponadto zapewnia 100% pokrycie palety barw sRGB.

Co ciekawe, można go obsługiwać również za pomocą gestów powietrznych, a do tego jest także opcja, która ukrywa szczegóły powiadomień, gdy ktoś postronny zerknie na ekran smartfona.

źródło: Oppo

Smartfon oferuje też aparaty o niezłych parametrach i możliwościach. Na największą uwagę zasługuje główny 64 Mpix (f/1.7) z funkcją rejestrowania zdjęć w rozdzielczości nawet 108 Mpix, a także aparat do selfie i rozmów wideo, który ma rozdzielczość aż 44 Mpix. Do tego są jeszcze 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 119°, 2 Mpix (f/2.4) do fotografii makro i 2 Mpix (f/2.4) z matrycą monochromatyczną.

Aparat główny potrafi nagrywać wideo maksymalnie w rozdzielczości 4K w 30 klatkach na sekundę, a do tego jest też funkcja rejestrowania filmów za pomocą aparatów na tyle i przodzie w tym samym czasie. Ponadto użytkownicy dostaną do dyspozycji możliwość włączenia HDR i zwiększenia jasności podczas nagrywania materiałów w gorzej doświetlonych sceneriach (coś podobnego oferuje Xiaomi Mi 11).

źródło: Oppo

Specyfikacja Oppo Reno 5 4G obejmuje też procesor Qualcomm Snapdragon 720G 2,3 GHz oraz 8 GB LPDDR4x RAM i 128 GB pamięci wbudowanej (+ microSD na dedykowanym slocie), a także ekranowy czytnik linii papilarnych, dźwięk Dolby Atmos, Dual SIM (2x nano SIM), żyroskop, obsługę USB OTG i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Smartfon działa na Androidzie 11 z interfejsem ColorOS 11.1 i jest zasilany przez akumulator o pojemności 4310 mAh ze wsparciem dla superszybkiego ładowania przewodowego (przez port USB-C) o mocy aż 50 W. Oppo Reno 5 4G ma wymiary 159,1×73,3×7,7 mm i waży 171 gramów.

Cena Oppo Reno 5 4G

Smartfon pojawił się w pierwszej kolejności w Wietnamie, gdzie cena Oppo Reno 5 4G została ustalona na 8690000 dongów, co jest równowartością ~1400 złotych. Na tę chwilę nie wiadomo, w jakich jeszcze krajach będzie dostępny ten model i czy Polska znajduje się na ich liście.