OnePlus Z będzie flagowcem wagi junior ciężkiej. Premiera coraz bliżej

Tegorocznych smartfonów OnePlusa nijak nie można nazwać zabójcami flagowców – to flagowce w pełnym tego słowa znaczeniu, również w kwestii ceny. Zbliżamy się jednak do premiery urządzenia, które może zainteresować marką dawnych klientów, chcących wydać na nowy smartfon nieco mniej pieniędzy. Mowa o OnePlusie Z.

Zgodnie z przewidywaniami, junior flagowiec od OnePlusa otrzyma nazwę OnePlus Z. Jak donoszą analitycy, jego premiera będzie miała miejsce już za niecały miesiąc – w drugim tygodniu lipca. Oczywiście, z uwagi na obecną sytuację na świecie istnieje prawdopodobieństwo, że premiera zostanie opóźniona, dlatego na tę chwilę do dokładnego terminu lepiej nie przywiązywać większej wagi. Wiemy, że do daty premiery jest już bliżej niż dalej.

Z uwagi na specyfikację techniczną, stosując terminologię bokserską, OnePlusa Z określić można jako flagowca wagi junior ciężkiej. Na jego pokładzie znajdzie się ekran AMOLED o przekątnej 6,5 cala produkcji Samsunga, SoC Qualcomm Snapdragon 765G i bateria o pojemności 4000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 30 W (wyłącznie przewodowo). P

rzednia kamerka umieszczona będzie w otworze w ekranie i będzie miała rozdzielczość 16 megapikseli. Na pleckach urządzenia znajdzie się miejsce dla trzech aparatów – głównwgo o rozdzielczości 48 megapikseli, z obiektywem szerokokątnym o rozdzielczości 12 megapikseli i teleobiektywem (13 megapikseli). Będzie też zastosowana technologia Laser AF.

Oneplus Z Specifications

Launch date may be postponed according to the situation pic.twitter.com/qj6vhUUamI

— LeakerBaba (@LeakerBabaIN) June 6, 2020