Czekamy na flagowca Nokii z porządnym aparatem. 108 Mpix wystarczy

HMD Global, które opiekuje się smartfonową marką Nokia, zaprezentowało już w tym roku kilka urządzeń, ale nawet najwyższe modele nie mogły z czystym sumieniem nazywać się flagowcami. Być może premiera takiego telefonu jest jeszcze przed nami.

Nokia X50 już w drodze

Wszystko wskazuje na to, że dla HMD Global, kwietniowa premiera aż sześciu smartfonów Nokii to za mało, by zaspokoić ambicje firmy. Dlatego ma ona zamiar uruchomić produkcję kolejnych urządzeń z modemami 5G na pokładzie. Dzięki temu, że do sieci od czasu do czasu przedostają się poufne informacje o tego typu planach, możemy mieć nadzieję na pojawienie się następcy Nokii 8.3 5G.

Reklama

Smartfon, zgodnie z niedawno zaprezentowanymi zasadami nazewnictwa nowych modeli, ma podobno nosić nazwę Nokia X50. Będzie to więc model wyższy niż Nokia X20 i X10, które pokazano na początku tego miesiąca. Można by się spodziewać, że HMD Global w końcu pokusi się o zastosowanie najmocniejszego procesora mobilnego, dostępnego na rynku, ale niestety, nic z tego. Wszystko wskazuje na to, że gadżet będzie dysponował Snapdragonem 775 od Qualcomma. Co prawda zawsze to jakiś postęp względem Snapdragona 765G, montowanego w Nokii 8.3 5G, ale nadal nie będziemy mieć do czynienia z wydajnością z najwyższej półki.

Rzecz jasna, takie podejście producenta wcale nie skreśla spodziewanego urządzenia z listy sprzętów wartych oczekiwania. Google Pixel 5 też nie ma flagowego procesora, a jest interesującym smartfonem.

Nokia 8.3 5G

Pięć aparatów, w tym z matrycą 108 Mpix

HMD Global najwyraźniej będzie chciało położyć nacisk na możliwości fotograficzne. Jeden z pięciu aparatów nowej Nokii ma być połączony z sensorem 108 Mpix. Współpracować on będzie z innymi czujnikami – z obiektywami szerokokątnymi, makro czy teleobiektywem. Na jakość zdjęć będzie pewnie wpływać optyka Zeissa, zaś za dźwięk odpowie technologia OZO Audio, znana już a Nokii 8.3 5G.

Smartfon ma zyskać 6,5-calowy wyświetlacz QHD+ z PureDisplay V4, odświeżany w 120 Hz. Taki panel z pewnością będzie prądożerny, co powinna przynajmniej częściowo rekompensować wysoka pojemność baterii – 6000 mAh. Będzie można ją ładować z mocą 22 W. Pytanie tylko, czy HMD także ten model ograbi z ładowarki dołączanej do zestawu sprzedażowego.

Nokia X50 (lub Nokia 8.4 5G, bo wciąż nie jest pewne, jak będzie się nazywać), powinna pojawić się w drugiej połowie 2021 roku. Czekamy!