Nokia 5.3 zamiast Nokii 5.2. Znamy specyfikację

Chyba nie ma już na świecie producenta smartfonów, który ani razu nie „przeskoczył” numeracji. Podobnie będzie w przypadku Nokii 5.3, która pierwotnie miała zadebiutować jako Nokia 5.2. Wiele wskazuje na to, że model ten zostanie zaprezentowany 19 marca 2020 roku, ale my już teraz znamy jego specyfikację.

Nokia 5.3 – specyfikacja

Jako że Nokia dość klarownie oznacza swoje smartfony, można było się spodziewać, że nadchodząca Nokia 5.3 ulokuje się gdzieś na średniej półce. Model ten zostanie wyposażony w wyświetlacz LCD IPS o przekątnej 6,55 cala, proporcjach 18,5:9 i rozdzielczości Full HD+ 2220×1080 pikseli z niewielkim wycięciem w górnej części na aparat do selfie i rozmów wideo. Urządzenie będzie więc znacznie większe niż ostatni sprzęt z tej linii, tj. Nokia 5.1 Plus, która ma na pokładzie 5,8-calowy ekran. Warto też dodać, że producent nie zintegruje z panelem czytnika linii papilarnych – skaner odcisków palców znajdzie się na panelu tylnym.

A skoro już o nim mowa, to na pleckach Nokii 5.3 zamontowany zostanie także poczwórny aparat 16 Mpix + 5 Mpix + 8 Mpix + 8 Mpix z obiektywem super szerokokątnym i „oczkiem” specjalnie do zdjęć makro. Do tej nie zabraknie sensora do zbierania danych o głębi ostrości. Smartfon od razu po wyjęciu z pudełka pracować będzie pod kontrolą systemu Android 10 w „czystej” postaci, a za jego zasilanie odpowiedzialność weźmie akumulator o pojemności 4000 mAh.

Sercem Nokii 5.3 ma być z kolei ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 660 z Adreno 512 lub Snapdragon 665 z Adreno 610. Smartfon zaoferuje też 64 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD oraz – w zależności od konfiguracji – 3 GB, 4 GB lub 6 GB RAM. Model ten początkowo ma być dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i zielonej, aczkolwiek po jakimś czasie podobno pojawi się również trzecia.

Jako ciekawostkę można dodać, że Nokia 5.3 pojawi się w najnowszej części przygód Jamesa Bonda, bowiem Nokia wygryzła Sony i teraz aktorzy będą używali smartfonów fińskiej marki. Załączone poniżej zdjęcia podobno pochodzą z jednego z filmów promocyjnych nawiązujących do filmu „Nie czas umierać”.

Nokia 5.3 – cena

Oczekuje się, że smartfon w podstawowej konfiguracji będzie kosztował 180 dolarów, co jest równowartością ~680 złotych. Istnieje jednak małe prawdopodobieństwo, aby Nokia 5.3 była tak tania w Europie, bowiem startową cenę Nokii 5.1 Plus 3 GB/32 GB ustalono w Polsce na 1099 złotych (na Starym Kontynencie 199 euro).

*Na grafice tytułowej Nokia 7.2

Źródło: Nokiapoweruser