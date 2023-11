Microsoft chce zmienić Twój smartfon w kamerkę internetową

Odkąd pamiętam, trwa dyskusja na temat tego, który system mobilny jest najlepszy: Android, czy iOS? Trzeba jednak przyznać, że w aspekcie tworzenia całego ekosystemu urządzeń Apple radzi sobie zdecydowanie lepiej. W sieci pojawiły się jednak informacje, że Microsoft chce dogonić giganta z Cupertino i umożliwić smartfonom z Androidem łączenie się z systemem Windows jako kamerka internetowa.

Rozwiązanie Apple sprawdza się świetnie

Z pewnością większość z Was spotkała się z sytuacją, że podczas rozmowy wideo z wykorzystaniem kamerki wbudowanej w laptopa jej jakość była po prostu słaba. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Producenci nie montują sensorów o wysokiej rozdzielczości, ponieważ nie jest to podstawowe zadanie tego sprzętu.

Wiele osób szczególnie odczuło to podczas pandemii, kiedy przeszło na „zdalny” tryb życia. W tym okresie, kiedy wysokiej jakości kamera internetowa stała się kluczowym elementem, problem ten zyskał na znaczeniu. Chociaż istnieje możliwość zakupu zewnętrznej kamery USB, to jednak Apple zastosowało dość niekonwencjonalne podejście do rozwiązania tej sytuacji.

W systemie operacyjnym macOS 13 Ventura, wydanym w czerwcu ubiegłego roku, firma zaimplementowała funkcję o nazwie Continuity Camera. Umożliwia ona użytkownikom korzystanie z iPhone’a jako zewnętrznej kamery do prowadzenia wideokonferencji na komputerach Mac, co skutecznie rozwiązuje problem niskiej jakości wbudowanych kamer lub ich braku.

Microsoft wkrótce zmieni twój smartfon w kamerkę?

W lutym 2023 roku pojawiły się informacje, że Google również pracuje nad analogicznym rozwiązaniem, które ma być wprowadzone w Androidzie 14. We wrześniu tego roku doniesienia mówiły o tym, że taką funkcję w ramach wersji Beta systemu otrzymały smartfony z serii Google Pixel. Podobne działanie wspierane jest w kilku smartfonach Samsunga oraz OnePlus 11 z najnowszym systemem operacyjnym Google.

Wygląda na to, że Microsoft chce wprowadzić rozwiązanie podobne do tego, które oferuje Apple. Ma to zostać zrealizowane za pomocą aplikacji Microsoft Phone Link, która już teraz może dla wielu użytkowników okazać się bardzo przydatna. Za jej pomocą można zsynchronizować smartfon z systemem Windows i m.in. odpisywać na SMS-y z komputera, odbierać i wykonywać połączenia, czy udostępniać zdjęcia.

Jak informuje portal Android Authority w kodzie apki Phone Link w wersji 1.23102.190.0 odkryto fragmenty sugerujące, że firma pracuje nad umożliwieniem smartfonom z systemem Android przesyłania strumienia wideo do komputera z systemem Windows. Oznacza to de facto możliwość użycia urządzenia mobilnego jako kamery internetowej. Ta usługa miałaby zawierać także dodatkowe funkcje wideo, takie jak automatyczne kadrowanie, by zawsze utrzymywać użytkownika w centralnym punkcie ekranu.

Brak w tej chwili szczegółów dotyczących funkcjonowania smartfona jako internetowej kamerki. Sam Microsoft również nie komentuje tych doniesień medialnych, a dziennikarzy odsyła do strony pomocy technicznej aplikacji.