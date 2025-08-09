Budżetowy smartfon gamingowy? Brzmi dziwnie, ale naprawdę istnieje

Infinix modelem GT 30 5G+ chce udowodnić, że gamingowy smartfon nie musi kosztować fortuny. Producent postawił na wydajny procesor, wyświetlacz o wysokim odświeżaniu i dodatkowe udogodnienia dedykowane graczom. Co oferuje ten smartfon?

Gamingowy smartfon za grosze. Co ma w środku?

Za wydajność odpowiada procesor Dimensity 7400, wspierany przez 8 GB pamięci LPDDR5X i do 256 GB pamięci wewnętrznej. Na rynku pojawiła się także wersja tego smartfona z dopiskiem Pro, która różni się zastosowanym CPU. Jest to MediaTek Dimensity 8350 Ultimate.

Infinix GT 30 5G+ wyposażono w 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1,5K i odświeżaniu 144 Hz, z próbkowaniem dotyku na poziomie 240 Hz oraz jasnością szczytową sięgającą 4500 nitów. W popularnej grze BGMI urządzenie obsługuje płynność do 90 FPS.

Konstrukcja z serii GT oferuje także fizyczne triggery na ramce, które działają jak przyciski w kontrolerze. Producent zastosował system chłodzenia oparty na komorze parowej, aby utrzymać stabilną wydajność nawet przy dłuższych sesjach. Dopełnieniem gamingowego charakteru jest design Cyber Mecha 2.0 z podświetleniem LED, które można dostosować np. pod muzykę czy ładowanie.

Smartfon zasila akumulator o pojemności 5500 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 45 W oraz funkcją bypass charging, która omija akumulator podczas gry, zmniejszając jego nagrzewanie. Oprogramowanie XOS 15 na bazie Androida 15 zawiera tryb Esports, blokujący powiadomienia i optymalizujący zasoby systemu, a także Network Enhancement poprawiający stabilność połączenia.

Zestaw fotograficzny składa się z aparatu głównego 64 Mpix, ultraszerokokątnego 8 Mpix oraz kamerki do selfie 13 Mpix. Całości dopełniają głośniki stereo, czytnik linii papilarnych w ekranie, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, port podczerwieni i odporność IP64.

Infinix GT 30 5G+ (źródło: Flipkart)

Ile kosztuje Infinix GT 30 5G+?

Smartfony Infinix zostały wprowadzone na rynek w Indiach. Nie pojawiła się do tej pory informacja, która mówiłaby o planowanej globalnej premierze urządzenia.

Infinix GT 30 5G+ w wersji 8/128 GB kosztuje 19499 rupii (~815 złotych), a model 8/256 GB 20999 rupii (~875 złotych). Wariant Pro z ulepszonym procesorem jest dostępny w cenie od 24599 rupii (~1025 złotych). Sprzedaż standardowej wersji rusza 14 sierpnia 2025 r.