Tak ma wyglądać Huawei P40 Pro. Czegoś takiego rzeczywiście nie widzieliśmy!

Wczoraj CEO działu urządzeń konsumenckich Huawei, Richard Yu zapowiedział, że Huawei P40 i Huawei P40 Pro zostaną zaprezentowane pod koniec marca 2020 roku na konferencji w Paryżu (Francja). Wydawało się, że jeszcze będziemy musieli poczekać, aż pojawią się przecieki na temat wyglądu nadchodzących flagowców, a tymczasem już dziś dowiadujemy się, jak mają się one prezentować!

Huawei P40 Pro

Huawei od kilku lat przygotowuje dwie wersje swojego flagowca z serii P: podstawową i drugą z dopiskiem „Pro”. Jako że te ostatnie zawsze są o wiele ciekawsze, gdyż oferują znacznie bardziej zaawansowane rozwiązania, z niecierpliwością czekamy na Huawei P40 Pro. Szczególnie że pojawiły się już informacje, iż smartfon zostanie wyposażony m.in. w wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 120 Hz i baterię o pojemności 5500 mAh z grafenem (dzięki temu akumulator ma mieć mniejszą objętość niż ogniwa o podobnej pojemności).

Dość nieoczekiwanie w sieci pojawiły się rendery Huawei P40 Pro, z których wynika, że producent planuje go wyposażyć w wyświetlacz zachodzący na wszystkie cztery krawędzie, co pozwoli uzyskać oszałamiający współczynnik screen-to-body ratio na poziomie aż 98%. Ekran będzie mocniej „wylewał się” na prawy i lewy bok, natomiast nieco mniej na górną i dolną krawędź. Czegoś takiego do tej pory nie widzieliśmy w żadnym smartfonie. Na razie nie wiadomo, czy Huawei umieści aparat do selfie i rozmów wideo w wycięciu, czy otworze, dlatego nie widać tego elementu na załączonych poniżej renderach.

Można się też spodziewać, że z wyświetlaczem zintegrowany zostanie czytnik linii papilarnych. Na tyle znajdzie się zaś sporych rozmiarów wyspa z aparatami, lecz na razie nie wiadomo, ile obiektywów się na niej pojawi (nieoficjalnie mówi się o pięciu). Moduł przypomina ten z nadchodzących smartfonów z serii Galaxy S11 i prawdopodobnie nie tylko, bowiem można spodziewać się podobnego również w innych urządzeniach, które zadebiutują w 2020 roku.

Huawei P40

Na pierwszy rzut oka smartfon będzie przypominał Huawei P40 Pro, lecz w przeciwieństwie do niego zostanie wyposażony w płaski ekran i mniej aparatów na tyle (ma ich być w sumie cztery). Huawei P40 także nie zaoferuje 3,5 mm złącza słuchawkowego (a jedynie port USB-C). Źródło spodziewa się, że urządzenie otrzyma wyświetlacz o przekątnej 6,1 lub 6,2 cala, podczas gdy model z dopiskiem „Pro” 6,5- bądź nawet 6,7-calowy.

Źródło: @OnLeaks, @91mobiles