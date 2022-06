HyperX staje do walki o klienta w segmencie słuchawek TWS

Choć marka HyperX kojarzy się wielu graczom przede wszystkim ze słuchawkami, to do tej pory w jej ofercie brakowało prawdziwie bezprzewodowego modelu TWS. Jeszcze w tym miesiącu to się jednak zmieni.

Cloud MIX Buds to pierwsze słuchawki TWS w ofercie HyperX

Nowy model w ofercie HyperX może się pochwalić nie tylko zastosowaniem po raz pierwszy technologii TWS w słuchawkach tej firmy, ale też szeregiem różnych funkcji i nie najgorszą specyfikacją techniczną.

Podstawą dla HyperX Cloud MIX Buds są 12-milimetrowe przetworniki, współpracujące z systemem DTS Headphone:X. Całość operuje w standardzie 7.1, dzięki czemu znalezienie lokalizacji, skąd strzelał ten gagatek z przeciwnej drużyny, nie powinno sprawić użytkownikowi tych słuchawek żadnego problemu. Jeżeli macie swoje preferencje dot. brzmienia słuchawek, Cloud MIX Buds korzystają z oprogramowania NGENUITY, dzięki któremu można stworzyć własne profile dźwiękowe z konkretnymi ustawieniami korektora oraz elementami sterowania dotykowego.

Źródło: HyperX

Cieszymy się, że wchodzimy na rynek bezprzewodowych słuchawek z przełomową technologią, która pozwala graczom zabrać ich grę gdziekolwiek się znajdują. HyperX nieustannie wychodzi naprzeciw stale zmieniającym się potrzebom graczy na wszystkich platformach, w tym tych, którzy chcą podwójnego połączenia bezprzewodowego z możliwością szybkiej zmiany w ułamku sekundy pomiędzy wieloma platformami. Bianca Walter, Business Manager HyperX na region EMEA

Co ciekawe, jeżeli Wasza stacja gamingowa nie ma modułu Bluetooth – nic straconego. Cloud MIX Buds potrafią pracować w dwóch bezprzewodowych trybach: Bluetooth 5.2 oraz radiowym 2,4 GHz z wykorzystaniem dołączanego w zestawie adaptera USB-C.

W kwestiach ergonomii i komfortu użytkowania Cloud MIX Buds również nie mają sobie nic do zarzucenia. W zestawie znajdziemy trzy silikonowe końcówki, etui do ładowania słuchawek oraz silikonowy pokrowiec na adapter USB-C 2,4 GHz. W trybie A2DP słuchawki potrafią grać nawet do 10 godzin, a w trybie niskich opóźnień do 6 godzin. Skorzystanie z etui wydłuża ten czas odpowiednio do 33 i do 21 godzin.

Cena słuchawek TWS HyperX Cloud MIX Buds w Polsce

Najnowsze prawdziwie bezprzewodowe słuchawki marki trafią do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Sugerowana przez producenta cena to 749 złotych. Więcej informacji znajdziecie wkrótce na oficjalnej stronie firmy.