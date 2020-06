Mobvoi TicPods ANC – atrakcyjne słuchawki TWS w bardzo dobrej cenie

Coraz łatwiej kupić słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (TWS) z aktywną redukcją hałasu w niewygórowanej cenie. Klienci mają m.in. do wyboru Huawei FreeBuds 3i za 449 złotych, a od teraz również Mobvoi TicPods ANC za jeszcze mniejszą kwotę.

Mobvoi TicPods ANC – specyfikacja

Najważniejszą cechą tych słuchawek jest oczywiście aktywna redukcja hałasu. Klienci będą mieli do wyboru trzy tryby. Pierwszy zaoferuje całkowite wyciszenie – Mobvoi TicPods ANC są w stanie wyeliminować hałas o natężeniu do 35 dB. Przy aktywacji drugiego do uszu dotrą odgłosy otoczenia, aby użytkownik wiedział, co się wokół niego dzieje. Trzeci to z kolei po prostu wyłączona funkcja ANC, dzięki czemu czas pracy na pojedynczym ładowaniu trochę się wydłuży.

A skoro już o nim mowa, to według deklaracji producenta, Mobvoi TicPods ANC oferują do 5 godzin działania na jednym ładowaniu (z wyłączonym ANC; z włączonym do 4,5 godziny), a dedykowane etui-stacja dokująca pozwoli naładować słuchawki dodatkowo dwa i pół raza. Ładowanie słuchawek do 100% ma trwać 1,2 godziny, natomiast etui (przez USB-C) 1,5 godziny.

Każda słuchawka waży 5 gramów i wyposażona jest w 13-mm głośnik, a do tego łączy się bezpośrednio ze sparowanym urządzeniem, dzięki czemu użytkownik nie musi zawsze korzystać z obu – może tylko z jednej, jeśli wymaga tego sytuacja, a i tak będzie słyszał pełny dźwięk. Do komunikacji wykorzystywana jest technologia Bluetooth 5.0.

Obie słuchawki wyposażone są też w panel dotykowy – poszczególnymi funkcjami steruje się za pomocą gestów palcem. Według deklaracji producenta, Mobvoi TicPods ANC, dzięki swojemu designowi, mają perfekcyjnie leżeć w uszach i doskonale sprawdzać się również podczas treningów, także dzięki odporności na wodę i pot (IPX5).

Mobvoi TicPods ANC – cena, promocja

Słuchawki są dostępne w tylko jednej, białej wersji kolorystycznej. Ich regularną cenę ustalono na 89,99 euro (równowartość ~400 złotych), ale przez pierwszy tydzień dostępności w sprzedaży klienci mogą je kupić za 80,99 euro (~360 złotych).

Za takie pieniądze na pewno warto rozważyć zakup Mobvoi TicPods ANC – można to zrobić w oficjalnym sklepie internetowym producenta (link w sekcji „źródło”). Wysyłka jest darmowa.

Źródło: Mobvoi