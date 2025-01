Biegacie po zmroku? Oto idealne słuchawki dla Was

Jest wiele osób, które biegają po zmroku. Niestety, jak logika nakazuje, w tym czasie nasza widoczność jest o wiele mniejsza niż za dnia. Jeżeli bieganie z latarką na czole nie brzmiało dla Was jak rozwiązanie problemu, nie szkodzi – jest szansa, że wystarczy Wam nowa para słuchawek.

Specyfikacja AceFast AceFit Pro

Słuchawki oparto o przetwornik Super Linear z trzema magnesami o maksymalnej amplitudzie 0,5 mm. Urządzenie obsługuje kodeki SBC, AAC oraz LHDC, a łączność odbywa się za pomocą modułu Bluetooth w standardzie 5.4.

W kwestii czasu pracy, producent przewiduje około 6 godzin odtwarzania z głośnością na poziomie 60%. 10-minutowe ładowanie wydłuża czas pracy o dwie godziny, a łącząc średni czas pracy z etui, zestaw może obejść się bez dodatkowego podładowywania na prawie 31 godzin pracy.

Konstrukcyjnie mamy do czynienia z otwartym systemem, dzięki czemu właściciel nie jest izolowany od dźwięków otoczenia, choć możliwe jest włączenie redukcji szumów ENC. Całość oferuje wodoodporność na poziomie IP54.

W etui z przezroczystym wieczkiem zamontowano wyświetlacz informujący o stanie baterii zarówno etui, jak i słuchawek, ważących 7,6 grama. Dostępne są zestawy w czterech kolorach – zielonym, białym, różowym i fioletowym.

AceFast AceFit Pro (źródło: AceFast | Kickstarter)

Świecące słuchawki

Najważniejszym elementem budowy AceFast AceFit Pro są jednak światełka, a konkretniej – 80 diod LED, po 40 na jednej słuchawce. Dzięki zapewnieniu powierzchniowego źródła światła zamiast punktowego, widoczność sięga nawet do 10 metrów.

Jeżeli macie jakieś konkretne preferencje, co do stosowanego koloru oświetlenia, dedykowana aplikacja umożliwi Wam ustawienie ośmiu różnych efektów świetlnych RGB.

AceFast AceFit Pro (źródło: AceFast | Kickstarter)

Oczywiście ze względu na położenie słuchawek, nie sprawdzą się one do oświetlania drogi przed użytkownikiem, ale nie o to chodzi – ich zadaniem jest zwiększenie widoczności osób je noszących.

AceFast AceFit Pro zadebiutowały na Kickstarterze i na obecną chwilę plan minimum został spełniony. Jeżeli interesuje Was wsparcie akcji i sprawienie sobie pary słuchawek, wciąż możliwe jest skorzystanie z zestawu Early Bird, obniżającego cenę akcesorium z 189 do 119 dolarów (~490 złotych).