Skoda Enyaq iV – pierwszy w pełni elektryczny SUV z Czech

Czesi zapowiedzieli nowego, elektrycznego SUV-a. Skoda ENYAQ iV może okazać się prawdziwym hitem.

Zasięg i osiągi

W pełni elektryczna Skoda zostanie oparta na modułowej platformie MEB Grupy Volkswagen, czyli tej samej, którą zastosowano w Volkswagenie ID.3. Platformę opracowano z myślą o samochodach elektrycznych, co pozwala m.in. na stosowanie większych pakietów akumulatorów i ich lepsze rozlokowanie.

ENYAQ iV to dość spory SUV. Ma on długość 4648 mm, szerokość 1877 mm oraz wysokość 1618 mm. Rozstaw osi wynosi natomiast 2765 mm. Należy spodziewać się, że w środku otrzymamy naprawdę sporo przestrzeni. Pojemność bagażnika to zaś 585 litrów. Producent obiecuje, że na pokładzie znajdą się najnowocześniejsze rozwiązania multimedialne i zaawansowane systemy wsparcia kierowcy.

W wersjach podstawowych modelu ENYAQ iV zlokalizowany z tyłu silnik odpowiada za napęd na tylną oś pojazdu. Z kolei w wersjach o większej mocy przewidziano dodatkowy silnik elektryczny z przodu i wówczas moc przenoszona jest na wszystkie cztery koła. Warto dodać, że wariant o największej mocy będzie w stanie holować ładunki o masie nawet do 1200 kg.

Do wyboru będzie łącznie pięć wariantów mocy oraz trzy wielkości akumulatora. Oferta ma przedstawiać się następująco:

ŠKODA ENYAQ iV 50 – akumulator 55 kWh (netto: 52 kWh), napęd na tył, moc 109 kW i zasięg do 340 km

– akumulator 55 kWh (netto: 52 kWh), napęd na tył, moc 109 kW i zasięg do 340 km ŠKODA ENYAQ iV 60 – akumulator 62 kWh (netto: 58 kWh), napęd na tył, moc 132 kW i zasięg do 390 km

– akumulator 62 kWh (netto: 58 kWh), napęd na tył, moc 132 kW i zasięg do 390 km ŠKODA ENYAQ iV 80 – akumulator 82 kWh (netto: 77 kWh), napęd na tył, moc 150 kW i zasięg do 500 km

– akumulator 82 kWh (netto: 77 kWh), napęd na tył, moc 150 kW i zasięg do 500 km ŠKODA ENYAQ iV 80X – akumulator 82 kWh (netto: 77 kWh), napęd na wszystkie koła, moc 195 kW i zasięg do 460 km

– akumulator 82 kWh (netto: 77 kWh), napęd na wszystkie koła, moc 195 kW i zasięg do 460 km ŠKODA ENYAQ iV vRS – akumulator 82 kWh (netto: 77 kWh), napęd na wszystkie koła, moc 225 kW i zasięg do 460 km

Skoda podaje, że topowy wariant przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,2 s i osiąga prędkość maksymalną 180 km/h.

Ładowanie i duży wyświetlacz

ŠKODA ENYAQ iV może być ładowana na trzy sposoby. Oprócz domowego gniazda elektrycznego 230 V, do wygodnego ładowania pojazdu w nocy można użyć także ładowarki ściennej o mocy do 11 kW. Zajmuje to od sześciu do ośmiu godzin, zależnie od pojemności akumulatora. Trzecia opcja to stacje szybkiego ładowania prądem stałym o mocy 125 kW, dzięki czemu akumulator modelu ENYAQ iV od 10% do 80% zostanie naładowany w ciągu zaledwie 40 minut.

Na środku deski rozdzielczej znajdzie się duży, mający aż 13 cali wyświetlacz. Tak, ekran systemu infotainment będzie porównywalny do wyświetlacza stosowanego w podstawowym MacBooku Pro. Nie zabraknie wyświetlacza Head-Up na przedniej szybie. Dodatkowo, elektryczna Skoda ma być cały czas podłączona do internetu. Niestety, producent nie podzielił się zdjęciami wnętrza.

Kiedy i za ile?

Produkcja Skody ENYAQ iV wystartuje pod koniec 2020 roku. Natomiast wprowadzenie na rynek planowane jest na początek 2021 roku. Powstanie również limitowana seria Founder’s Edition, upamiętniająca założenie firmy przed 125 laty. Będzie ona charakteryzowała się specjalnym wyposażeniem oraz wyróżniającym się designem i zostanie wyprodukowana w liczbie zaledwie 1895 sztuk.

Nie poznaliśmy jeszcze oficjalnych cen. Serwis Auto Motor und Sport twierdzi jednak, że w pełni elektryczna Skoda ma kosztować około 35-40 tysięcy euro, co przekłada się na 160-180 tysięcy złotych.

źródło: elektrowoz.pl, informacje prasowe