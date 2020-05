Mimo że od premiery sprzedażowej Galaxy Fold mijają kolejne miesiące, smartfon niezmiennie kosztuje okrągłe (i powalające na kolana!) 9000 złotych (choć „z drugiej ręki” można go kupić za kilka tysięcy mniej). Tańszą alternatywą jest Galaxy Z Flip, lecz nie dla wszystkich jest ona atrakcyjna. Mówi się jednak, że Samsung planuje wprowadzić na rynek bardziej przystępną cenową hybrydę smartfona i tabletu.

Można wybaczyć Samsungowi, że ustalił cenę Galaxy Fold na takim, a nie innym poziomie, ponieważ jest to smartfon wyjątkowy i pierwszy w swoim rodzaju, na dodatek wykorzystujący szereg innowacyjnych rozwiązań, które kosztują niemało (do tego producent zapewne wydał ogromne kwoty na ich opracowanie). Ta ekskluzywna technologia sukcesywnie jednak powszednieje, co jest korzystne zarówno dla Koreańczyków, jak i klientów, bowiem obie strony mogą zaoszczędzić (ewentualnie zapłacić podobne pieniądze za coś dużo lepszego).

Samsung podobno szykuje „tanią” wersję Galaxy Fold

Dla fanów innowacji o nieco mniej zasobnym portfelu lub niechętnie wydających zawrotne kwoty na nowinki technologiczne, ciekawą alternatywą jest Galaxy Z Flip. W stosunkowo atrakcyjnej cenie oferuje topową specyfikację, która wystarczy nawet bardziej wymagającym użytkownikom. Nie dla wszystkich jest to jednak ciekawa propozycja, gdyż z technicznego punktu widzenia to zupełnie inny sprzęt.

Na szczęście są dobre wieści dla osób, które są zainteresowane koncepcją hybrydy smartfona i tabletu, ale nie chciałyby wydać na nią przesadnie dużej kwoty. Pojawiły się bowiem doniesienia (ich autorem jest Max Weinbach z xda-developers), że Samsung może pracować nad tańszą wersją Galaxy Fold (być może z literką „e” w nazwie). Jej cena miałaby zostać ustalona na poziomie 1100 dolarów, czyli o blisko 900 dolarów mniej niż pierwszego „składaka” południowokoreańskiego producenta.

Co ciekawe, istnieje szansa, że przywoływany smartfon będzie jeszcze tańszy – według innego ze źródeł (profilu o nazwie Mauri QHD), „Galaxy Fold Lite” miałby kosztować „zaledwie” 900 dolarów, czyli tyle, ile w Stanach Zjednoczonych OnePlus 8 Pro (w Polsce 4199 złotych). Zostałoby to jednak okupione pewnymi oszczędnościami – na zewnątrz urządzenia znalazłby się albo bardzo mały ekran, albo Samsung w ogóle by go tam nie umieścił.

Wciąż mamy jednak do czynienia z nieoficjalnymi doniesieniami – nie wiadomo, czy się one zmaterializują, ale na pewno brzmią bardzo obiecująco.

Źródło: @MaxWinebach, @MauriQHD via MSPoweruser