Pierwszy składany smartfon marki Honor na zapowiedzi wideo

Wygląda na to, że Honor Magic V będzie najmocniej promowaną nowością firmy w najbliższych tygodniach. Nic dziwnego, w końcu to pierwszy składany smartfon producenta.

Reklama

Honor Magic V – flagowy foldable w drodze

Choć Huawei, od którego odłączył się Honor, zdążył w ciągu ostatnich dwóch lat wydać kilka składanych urządzeń (Huawei Mate X, Mate XS, Mate X2, P50 Pocket), a Honor żadnego, to wraz z rosnącą popularnością tego typu smartfonów wiadomo było, że taki stan nie będzie trwał wiecznie. Jeszcze przed świętami Honor podał oficjalną nazwę składanego smartfona, natomiast wczoraj firma opublikowała krótki materiał wideo.

Film dostępny w serwisie YouTube trwa 50 sekund i nie jest zbyt wylewny, jeżeli chodzi o jakiekolwiek dodatkowe informacje dotyczące urządzenia. Widzimy w nim kilka wyrenderowanych scenek, w których widoczny jest zarys obudowy smartfona czy animacja otwierania zawiasów. Wszystko utrzymane jest w monochromatycznej stylistyce i zwieńczone grafiką reklamową.

Reklama

O ile poprzez kanały oficjalne nie dowiemy się na razie nic więcej, o tyle wieści spływające od zagranicznych informatorów podpowiadają, czego możemy się spodziewać już niedługo. Użytkownik RODENT950 podał na swoim Twitterze bardziej precyzyjną datę premiery Honor Magic V – 10 stycznia 2022 roku.

Za wyciek specyfikacji odpowiada natomiast znany informator Digital Chat Station. Wpis na serwisie Weibo sugeruje, że smartfon od Honor zostanie wyposażony w układ mobilny Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, co czyniłoby go pierwszym składanym urządzeniem z tym procesorem. Sugerowana cena na premierę powinna oscylować wokół 10000 juanów (~6380 złotych).

Możemy również domyślać się, że Honor Magic V otrzyma co najmniej 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Urządzenie nie planuje należeć do kategorii małych składanych smartfonów. Wielkość zewnętrznego ekranu ustalono na 6,5 cala, a wewnętrzny, rozkładany ekran – na 8 cali, co sprawi, że urządzenie będzie większe od Samsunga Galaxy Z Fold 3, czy niedawno zapowiedzianego Oppo Find N.

Miejmy nadzieję, że wpis z Twittera się potwierdzi i oficjalny pokaz Honor Magic V odbędzie się już za dwa tygodnie.